Sabalenka e la confessione in diretta tv: "Urlo tanto, è vero. Ma..."

Aryna Sabalenka è stata ospite al 'The Tonight Show Starring', il programma televisivo condotto da Jimmy Fallon. La numero uno del mondo è a New York dopo aver disputato qualche giorno fa una partita di esibizione contro Naomi Osaka al Madison Square Garden prima di volare a Dubai per la battaglia dei sessi che disputerà tra poche settimane a Dubai contro Nick Kyrgios. Proprio sulla sfida con l'australiano ha confessato: "Mi piace mettermi alla prova e giocare contro un atleta maschio è una sfida enorme. Stiamo portando il tennis a un livello superiore. La visibilità che ha già è incredibile, tante persone verranno a vederci. È un momento storico, ma lo facciamo per divertirci, per far crescere il tennis. Sarà un incontro di alto livello, lo batterò al 100%. Non avete idea di quanto sia stressato. Non posso che uscirne vincitrice".