Sabalenka e la confessione in diretta tv: "Urlo tanto, è vero. Ma..."
Aryna Sabalenka è stata ospite al 'The Tonight Show Starring', il programma televisivo condotto da Jimmy Fallon. La numero uno del mondo è a New York dopo aver disputato qualche giorno fa una partita di esibizione contro Naomi Osaka al Madison Square Garden prima di volare a Dubai per la battaglia dei sessi che disputerà tra poche settimane a Dubai contro Nick Kyrgios. Proprio sulla sfida con l'australiano ha confessato: "Mi piace mettermi alla prova e giocare contro un atleta maschio è una sfida enorme. Stiamo portando il tennis a un livello superiore. La visibilità che ha già è incredibile, tante persone verranno a vederci. È un momento storico, ma lo facciamo per divertirci, per far crescere il tennis. Sarà un incontro di alto livello, lo batterò al 100%. Non avete idea di quanto sia stressato. Non posso che uscirne vincitrice".
Sabalenka sulle urla durante i match
Sulle urla durante gli scambi, Aryna nel corso della trasmissione ha spiegato: "Non ho alcun controllo su questo. Una volta abbiamo giocato un'esibizione con Novak ed eravamo microfonati. È stato allora che mi sono resa conto che stavo urlando e di quanto fosse fastidioso per la gente. Non volevo disturbarli, volevo togliere il microfono e darli dei tappi per le orecchie. Purtroppo non posso controllarmi". La bielorussa ha anche aggiunto: "A volte mi chiedo se la mia squadra ha prenotato nel mio ristorante preferito, penso a cosa ordinerò per pranzo, poi mi dico che devo concentrarmi su quello che sta succedendo in campo. Mi capita molto spesso, mi vengono in mente tante cose diverse".