Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka e la confessione in diretta tv: "Urlo tanto, è vero. Ma..."

La numero uno del mondo è stata ospite del 'The Tonight Show Starring', il programma televisivo condotto da Jimmy Fallon
2 min
TagsAryna Sabalenka

Aryna Sabalenka è stata ospite al 'The Tonight Show Starring', il programma televisivo condotto da Jimmy Fallon. La numero uno del mondo è a New York dopo aver disputato qualche giorno fa una partita di esibizione contro Naomi Osaka al Madison Square Garden prima di volare a Dubai per la battaglia dei sessi che disputerà tra poche settimane a Dubai contro Nick Kyrgios. Proprio sulla sfida con l'australiano ha confessato: "Mi piace mettermi alla prova e giocare contro un atleta maschio è una sfida enorme. Stiamo portando il tennis a un livello superiore. La visibilità che ha già è incredibile, tante persone verranno a vederci. È un momento storico, ma lo facciamo per divertirci, per far crescere il tennis. Sarà un incontro di alto livello, lo batterò al 100%. Non avete idea di quanto sia stressato. Non posso che uscirne vincitrice".

Sabalenka sulle urla durante i match

Sulle urla durante gli scambi, Aryna nel corso della trasmissione ha spiegato: "Non ho alcun controllo su questo. Una volta abbiamo giocato un'esibizione con Novak ed eravamo microfonati. È stato allora che mi sono resa conto che stavo urlando e di quanto fosse fastidioso per la gente. Non volevo disturbarli, volevo togliere il microfono e darli dei tappi per le orecchie. Purtroppo non posso controllarmi". La bielorussa ha anche aggiunto: "A volte mi chiedo se la mia squadra ha prenotato nel mio ristorante preferito, penso a cosa ordinerò per pranzo, poi mi dico che devo concentrarmi su quello che sta succedendo in campo. Mi capita molto spesso, mi vengono in mente tante cose diverse".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cerundolo e la spietata confessione su SinnerSinner si allenato con un'ex allieva di Cahill

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS