Alcaraz chiude da numero uno ma Sinner lo asfalta in un'altra classifica: Jannik è irraggiungibile!

Dopo un testa a testa serrato alla fine è stato Carlos Alcaraz a chiudere l'anno al numero uno del mondo. Il tennista spagnolo ha vinto il confronto con Jannik Sinner che, nonostante la sospensione di tre mesi che lo avevano tenuto fuori dai campi da febbrario a maggio, è riuscito a contendere il primato della classifica mondiale allo spagnolo fino al termine della stagione. Alcaraz ha infatti dovuto raggiungere la semifinale alle Nitto Atp Finals per assicurarsi di chiudere davanti a tutti in classifica.