Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz chiude da numero uno ma Sinner lo asfalta in un'altra classifica: Jannik è irraggiungibile!

Il campione azzurro chiude avanti a tutti nel 2025 per percentuale di vittorie: con solamente 6 sconfitte la statistica è incredibile
1 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

Dopo un testa a testa serrato alla fine è stato Carlos Alcaraz a chiudere l'anno al numero uno del mondo. Il tennista spagnolo ha vinto il confronto con Jannik Sinner che, nonostante la sospensione di tre mesi che lo avevano tenuto fuori dai campi da febbrario a maggio, è riuscito a contendere il primato della classifica mondiale allo spagnolo fino al termine della stagione. Alcaraz ha infatti dovuto raggiungere la semifinale alle Nitto Atp Finals per assicurarsi di chiudere davanti a tutti in classifica.  

Sinner domina un'altra classifica

Se Alcaraz ha chiuso al numero uno della classifica mondiale, c'è un'altra graduatoria che ribalta completamente le gerarchie. Analizzando la classifica per percentuale di vittorie, Sinner ha chiuso l’anno con una percentuale del 90,6% di vittorie, grazie ai 58 successi e alle sole 6 sconfitte con ben 6 titoli messi in bacheca. Con 71 vittorie e 9 sconfitte Alcaraz registra invece l'88,8% e si piazza al secondo posto nonostante gli 8 titoli conquistati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sabalenka e la confessione in diretta tvCerundolo e la spietata confessione su Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS