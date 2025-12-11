Alcaraz chiude da numero uno ma Sinner lo asfalta in un'altra classifica: Jannik è irraggiungibile!
Dopo un testa a testa serrato alla fine è stato Carlos Alcaraz a chiudere l'anno al numero uno del mondo. Il tennista spagnolo ha vinto il confronto con Jannik Sinner che, nonostante la sospensione di tre mesi che lo avevano tenuto fuori dai campi da febbrario a maggio, è riuscito a contendere il primato della classifica mondiale allo spagnolo fino al termine della stagione. Alcaraz ha infatti dovuto raggiungere la semifinale alle Nitto Atp Finals per assicurarsi di chiudere davanti a tutti in classifica.
Sinner domina un'altra classifica
Se Alcaraz ha chiuso al numero uno della classifica mondiale, c'è un'altra graduatoria che ribalta completamente le gerarchie. Analizzando la classifica per percentuale di vittorie, Sinner ha chiuso l’anno con una percentuale del 90,6% di vittorie, grazie ai 58 successi e alle sole 6 sconfitte con ben 6 titoli messi in bacheca. Con 71 vittorie e 9 sconfitte Alcaraz registra invece l'88,8% e si piazza al secondo posto nonostante gli 8 titoli conquistati.