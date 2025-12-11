Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Musetti e la 'minaccia' a Sinner e Alcaraz: "La differenza c'è ma credetemi..."

Il tennista azzurro rilancia la sua candidatura in vista della prossima stagione
2 min

Lorenzo Musetti guarda al futuro e punta a migliorare i risultati ottenuti in questa stagione. Il tennista azzurro, reduce dalla partecipazione alle Nitto Atp Finals, lancia la sfida a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: "Quest'anno si è vista la distanza tra loro e gli altri, sono un gradino sopra tutti. Aver aggiunto figure importanti al mio team è per cercare di fare il passo in quella direzione, per colmare quel gap che quest'anno era ancora evidente. Mi auguro in futuro di poter raggiungere quel terzo gradino del podio" .

Musetti, le novità nel team e gli obiettivi

Il riferimento è a José Perlas, tecnico che affiancherà Simone Tartarini. "È una figura importante che reputo possa portare qualcosa in più in aggiunta al mio coach storico. Il lavoro congiunto credo possa portare dei passi in avanti e al salto di qualità definitivo che sto cercando. Da due settimane abbiamo iniziato la preparazione invernale, stiamo lavorando tanto e c'è un ottimo feeling. La prima tappa sarà l'Australia, sono ricco di buoni propositi per la stagione". Musetti punta ad aumentare la sua aggressività in campo: "E' fondamentale nel gioco moderno. Credo che le mie qualità possano andare in quella direzione: non solo essere un contrattaccante, ma anche più propositivo partendo dai colpi di inizio gioco. Ci stiamo muovendo in questa direzione" .

