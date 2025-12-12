Scandalo in Francia, tennista squalificato per 20 anni: cosa è successo

Scandalo in Francia. Quentin Folliot ha ricevuto una delle sanzioni più pesanti nella storia del tennis : 20 anni di squalifica da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (ITIA), accompagnati da una multa di 70.000 dollari e dall’obbligo di restituire oltre 44.000 dollari percepiti come pagamenti illeciti. L’ITIA lo considera la figura centrale di una rete che truccava partite per conto di un’organizzazione criminale più ampia, con l’obiettivo di infiltrarsi e radicare la corruzione nei circuiti professionistici. Folliot è il sesto giocatore francese colpito da questa stessa inchiesta, dopo Jaimee Floyd Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet ed Enzo Rimoli.

Folliot fuori dal tennis

Le accuse, inizialmente 30 e relative a 11 incontri disputati tra il 2022 e il 2024 (8 dei quali giocati direttamente da lui), riguardavano la manipolazione dei risultati, l’accettazione di denaro per non impegnarsi e consentire vincite nelle scommesse, l’offerta di compensi ad altri colleghi perché combinassero partite, la cessione di informazioni riservate, la pianificazione di nuovi atti di corruzione, la mancata collaborazione con gli investigatori e persino l’occultamento di prove. Dopo l’udienza, 27 dei 30 capi d’accusa sono stati accolti, mentre 3 sono stati respinti. Nella sentenza definitiva Folliot viene visto come una pedina fondamentale di un'organizzazione criminale. Da adesso e per i prossimi 20 anni, il francese non potrà né giocare, né allenare, né semplicemente assistere a qualunque evento tennistico in tutto il mondo.