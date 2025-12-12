La promessa di Alcaraz che spaventa Sinner: "Stavolta agli Australian Open..."

Dopo aver disputato alcuni match di esibizione negli Stati Uniti, Carlos Alcaraz è pronto ad iniziare la sua preparazione invernale. Il numero uno del mondo, che ha chiuso la stagione con la sconfitta rimediata nell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals per mano di Jannik Sinner , è tornato in Spagna per la cerimonia che lo ha visto ricevere il premio come miglior atleta della Regione Murcia. In occasione della premiazione, il tennista spagnolo si è soffermato sugli obiettivi del 2026. "Questa settimana inizio gli allenamenti pre-stagionali - ha spiegato -. Non vedo l'ora di lavorare sodo e prepararmi al meglio, sia fisicamente che mentalmente, per l'inizio dell'anno".

Alcaraz e l'obiettivo Australian Open

L'obiettivo di Alcaraz è quello di far bene già a Melbourne, dove non si è mai spinto oltre i quarti di finale: "Il mio obiettivo chiaro per il 2026 è vincere gli Australian Open. La cosa bella e brutta è che è il primo torneo dell'anno. Voglio essere pronto a giocare ad alto livello. Il fatto che si giochi all'inizio della stagione mi rende difficile arrivare con un ritmo competitivo, ma non direi che sono scarso. È solo che altri giocatori hanno prestazioni migliori in quel contesto. Penso di aver giocato un ottimo tennis in Australia, piccoli dettagli hanno portato alle mie sconfitte. Mi manca quella spinta finale per avanzare, ma credo e spero che quest'anno sarà diverso".