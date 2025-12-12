Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
L'allenatore di Alcaraz senza mezzi termini su Sinner: "Durante la finale del Roland Garros..."

Premiato come coach dell'anno insieme a Juan Carlos Ferrero, Samuel Loper ha stilato un bilancio della stagione da poco conclusa
1 min
TagsCarlos Alcarazsamuel lopez

Battendo la concorrenza anche di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, Samuel Lopez e Juan Carlos Ferrero hanno vinto il premio di "Coach dell'anno". Per il primo anno a tempo pieno al fianco di Carlos Alcaraz, Lopez ha stilato un bilancio della stagione: "Carlos è maturato e ha capito l’importanza di esprimere i propri sentimenti. Dopo Montecarlo, ha iniziato a parlare molto di più di come si sentisse. Questo lo ha davvero aiutato a esprimersi meglio, in termini di difficoltà, paure e tutto ciò che comporta gestire la pressione del tour".

Lopez sulla finale vinta a Parigi contro Sinner

Il coach dello spagnolo è tornato anche sulla finale vinta dal numero uno del mondo contro Jannik Sinner dopo aver annullato tre match point di fila: "A livello personale, ho vinto il mio primo Grande Slam al Roland Garros facendo parte di una squadra come coach, ed è stata davvero una vittoria speciale. A fine anno sapevamo che aveva la possibilità di chiudere la stagione da numero uno e, anche se nessuno nel team era ossessionato da questo obiettivo, riuscirci a Torino è stato un momento molto felice".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

