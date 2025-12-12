L'annuncio di Nadal e la foto sui social: la frase ironica che scatena l'affetto dei tifosi

Nella giornata di giovedì Rafael Nadal si sottoposto ad un'operazione al Centro Medico Teknon di Barcellona a causa di una grave forma di artrosi all’articolazione trapezio-metacarpale della mano destra. L’intervento ha previsto un’artroplastica mirata a ridurre il dolore che negli ultimi anni, come sottolineato da lui stesso, lo stava tormentando. Nelle prossime settimane la leggenda spagnola inizierà il suo percorso di riabilitazione.

Nadal e l'annuncio dell'operazione sui social

Per annunciare la perfetta riuscita dell'operazione, Rafa ha scherzato sui social dichiarando il "forfait" dai prossimi Australian Open. "Sembra che non potrò giocare l'Australian Open 2026 - ha scritto -. Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico alla mano a causa di un problema che mi tormentava da tempo, ma spero di guarire presto".