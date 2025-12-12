Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'annuncio di Nadal e la foto sui social: la frase ironica che scatena l'affetto dei tifosi

Il 22 volte campione Slam si è sottoposto ad un'operazione alla mano destra per un problema che lo tormentava da parecchio tempo
1 min
TagsRafael Nadal

Nella giornata di giovedì Rafael Nadal si sottoposto ad un'operazione al Centro Medico Teknon di Barcellona a causa di una grave forma di artrosi all’articolazione trapezio-metacarpale della mano destra. L’intervento ha previsto un’artroplastica mirata a ridurre il dolore che negli ultimi anni, come sottolineato da lui stesso, lo stava tormentando. Nelle prossime settimane la leggenda spagnola inizierà il suo percorso di riabilitazione.

Nadal e l'annuncio dell'operazione sui social

Per annunciare la perfetta riuscita dell'operazione, Rafa ha scherzato sui social dichiarando il "forfait" dai prossimi Australian Open. "Sembra che non potrò giocare l'Australian Open 2026 - ha scritto -. Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico alla mano a causa di un problema che mi tormentava da tempo, ma spero di guarire presto".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

La promessa di Alcaraz che spaventa SinnerMusetti e la 'minaccia' a Sinner e Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS