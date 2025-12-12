Quanto è costato a Sinner lo stop per doping: il calcolo finale dei mancati guadagni

ROMA - Una stagione esaltante, costellata di premi e successi: Jannik Sinner ha concluso in grande stile il 2025, vincendo i tornei di Vienna, Parigi Bercy e le ATP Finals di Torino. Quello che sta per concludersi è stato un anno esaltante, iniziato con il successo agli Australian Open e continuato con il torneo di Wimbledon. Tuttavia, tra i due Slam - il tennista italiano è stato costretto a fermarsi per la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol.