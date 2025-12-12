Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Quanto è costato a Sinner lo stop per doping: il calcolo finale dei mancati guadagni

Il tennista italiano è stato costretto a tre mesi di stop: ecco i potenziali introiti che ha perso l’azzurro durante la sospensione
Tennis sinner Premi

ROMA - Una stagione esaltante, costellata di premi e successi: Jannik Sinner ha concluso in grande stile il 2025, vincendo i tornei di Vienna, Parigi Bercy e le ATP Finals di Torino. Quello che sta per concludersi è stato un anno esaltante, iniziato con il successo agli Australian Open e continuato con il torneo di Wimbledon. Tuttavia, tra i due Slam - il tennista italiano è stato costretto a fermarsi per la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol

Sinner, la sospensione costa oltre due milioni di dollari

Inizialmente Sinner era stato scagionato dall'International Tennis Integrity Agency, ma l'Agenzia Mondiale Antidoping aveva aperto l’indagine, costringendo l'italiano ad accettare un patteggiamento tre mesi con una sosta forzata tra febbraio e maggio. E in questi tre mesi, il tennista italiano ha perso introiti importanti; il Masters di Indian Wells garantiva come montepremi finale oltre un milione di dollari (1.201.125) mentre al Masters di Miami il premio per il vincitore era di poco superiore al milione di dollari (1.124.380).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

