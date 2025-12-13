Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Panatta senza limiti su Sinner: "Non è normale quello che fa". Bertolucci reagisce così

I due ex campioni protagonisti a Ballando con le stelle: il racconto di cosa è successo in diretta e dei complimenti per Jannik. Emozionante il ricordo di Pietrangeli
Chiara Zucchelli
2 min
Panatta bertolucci ballando con le stelle

Erano attesi da tempo e non hanno deluso le aspettative. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati "ballerini per una notte" durante la semifinale di "Ballando con le stelle". Hanno riso, scherzato, fatto le solite battute: "Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più", ha detto Panatta. Immediata la replica di Bertolucci: "Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte...". E poi hanno ricordato con affetto Nicola Pietrangeli, prima con gli occhi lucidi, dopo col sorriso: "Gli volevamo davvero molto bene. Anche se meno male che non ci ha visto stasera".

Panatta e Bertolucci, cosa hanno detto su Sinner

Impossibile non citare il momento d'oro del tennis italiano: "Sinner è un fenomeno", la sintesi di Bertolucci. Panatta ha aggiunto: "Non credo che Jannik sia umano, viene da un altro pianeta, un'altra costellazione, non è normale quello che fa". Immediata la reazione affermativa di Bertolucci. Come si fa, d'altronde, a non essere d'accordo? Tornando al ballo: dopo un tango a coppie in cui sono stati per lo più seduti (davanti agli occhi delle mogli), hanno anche parlato della loro amicizia: "Non esageriamo", ha scherzato Panatta. A seguire sono arrivati i voti della giuria: tutti 10. Un tesoretto di punti che è stato assegnato ad una delle coppie in gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

