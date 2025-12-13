Panatta senza limiti su Sinner: "Non è normale quello che fa". Bertolucci reagisce così

Erano attesi da tempo e non hanno deluso le aspettative. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati "ballerini per una notte" durante la semifinale di "Ballando con le stelle". Hanno riso, scherzato, fatto le solite battute: "Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più", ha detto Panatta. Immediata la replica di Bertolucci: "Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte...". E poi hanno ricordato con affetto Nicola Pietrangeli, prima con gli occhi lucidi, dopo col sorriso: "Gli volevamo davvero molto bene. Anche se meno male che non ci ha visto stasera".