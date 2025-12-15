Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Panatta show con Bertolucci: “Se è qui me ne vado…”. E sull'esibizione a Ballando: "Mi ero distratto e lui…"

Siparietto in tv tra i due ex tennisti azzurri dopo la loro partecipazione alla trasmissione condotta da Milly Carlucci: tutti i dettagli
2 min
TagsPanattabertolucciTennis

ROMA - Come regalavano spettacolo sul campo da tennis, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci continuano a farlo ora da commentatori, amatissimi dai tifosi italiani per la loro competenza tecnica ma anche per le loro gag. E i due vecchi amici, per non farsi mancare niente, di recente si sono anche cimentati sulla pista di 'Ballando con le Stelle', trasmissione tv in onda su Rai 2.

Panatta, la 'frecciata' a Bertolucci

“Mi sono proprio divertito. Milly Carlucci gentilissima, la giuria, tutti buoni con noi, i ballerini fantastici, pubblico meraviglioso. L’unica cosa è che avevo un palo della luce vicino, incapace di ballare, senza un minimo di armonia…", ha detto Panatta seremp in tv su Rai 2 nell'ultima puntata della 'Domenica Sportiva', di cui è opinionista, lanciando una 'frecciata' al suo ex compagno di doppio. E quando poi gliene hanno annunciato la presenza ha risposto così: "Paolo Bertolucci è qui? Non fate scherzi che vado via…".

La replica: "Io vero tanguero"

Immediato il 'contrattacco' di Bertolucci: “Una vergogna, dovete dire la verità: mi avete chiamato dopo aver visto la mia performance ieri sera, da vero tanguero". E ancora: “È uno smacco per lui il fatto che tutti hanno detto che ballo nettamente meglio di lui”. A chiudere lo 'scambio' è infine Panatta: “Mi ero distratto, pensavo ai cavoli miei senza motivi, ma non è che lui si è alzato perché si è ricordato che doveva alzarsi, ma solo perché il suo ballerino gli ha urlato. 'Oh, devi alzarti…' - ha detto scherzando -. È stata una bellissima esperienza, io che facevo lo spiritoso sul ballo. I ballerini e le ballerine sono atleti pazzeschi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Bertolucci e Panatta ballerini in tvPanatta senza limiti su Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS