Panatta show con Bertolucci: “Se è qui me ne vado…”. E sull'esibizione a Ballando: "Mi ero distratto e lui…"

Panatta, la 'frecciata' a Bertolucci

“Mi sono proprio divertito. Milly Carlucci gentilissima, la giuria, tutti buoni con noi, i ballerini fantastici, pubblico meraviglioso. L’unica cosa è che avevo un palo della luce vicino, incapace di ballare, senza un minimo di armonia…", ha detto Panatta seremp in tv su Rai 2 nell'ultima puntata della 'Domenica Sportiva', di cui è opinionista, lanciando una 'frecciata' al suo ex compagno di doppio. E quando poi gliene hanno annunciato la presenza ha risposto così: "Paolo Bertolucci è qui? Non fate scherzi che vado via…".

La replica: "Io vero tanguero"

Immediato il 'contrattacco' di Bertolucci: “Una vergogna, dovete dire la verità: mi avete chiamato dopo aver visto la mia performance ieri sera, da vero tanguero". E ancora: “È uno smacco per lui il fatto che tutti hanno detto che ballo nettamente meglio di lui”. A chiudere lo 'scambio' è infine Panatta: “Mi ero distratto, pensavo ai cavoli miei senza motivi, ma non è che lui si è alzato perché si è ricordato che doveva alzarsi, ma solo perché il suo ballerino gli ha urlato. 'Oh, devi alzarti…' - ha detto scherzando -. È stata una bellissima esperienza, io che facevo lo spiritoso sul ballo. I ballerini e le ballerine sono atleti pazzeschi”.