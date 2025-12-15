Panatta show con Bertolucci: “Se è qui me ne vado…”. E sull'esibizione a Ballando: "Mi ero distratto e lui…"
ROMA - Come regalavano spettacolo sul campo da tennis, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci continuano a farlo ora da commentatori, amatissimi dai tifosi italiani per la loro competenza tecnica ma anche per le loro gag. E i due vecchi amici, per non farsi mancare niente, di recente si sono anche cimentati sulla pista di 'Ballando con le Stelle', trasmissione tv in onda su Rai 2.
Panatta, la 'frecciata' a Bertolucci
“Mi sono proprio divertito. Milly Carlucci gentilissima, la giuria, tutti buoni con noi, i ballerini fantastici, pubblico meraviglioso. L’unica cosa è che avevo un palo della luce vicino, incapace di ballare, senza un minimo di armonia…", ha detto Panatta seremp in tv su Rai 2 nell'ultima puntata della 'Domenica Sportiva', di cui è opinionista, lanciando una 'frecciata' al suo ex compagno di doppio. E quando poi gliene hanno annunciato la presenza ha risposto così: "Paolo Bertolucci è qui? Non fate scherzi che vado via…".
La replica: "Io vero tanguero"
Immediato il 'contrattacco' di Bertolucci: “Una vergogna, dovete dire la verità: mi avete chiamato dopo aver visto la mia performance ieri sera, da vero tanguero". E ancora: “È uno smacco per lui il fatto che tutti hanno detto che ballo nettamente meglio di lui”. A chiudere lo 'scambio' è infine Panatta: “Mi ero distratto, pensavo ai cavoli miei senza motivi, ma non è che lui si è alzato perché si è ricordato che doveva alzarsi, ma solo perché il suo ballerino gli ha urlato. 'Oh, devi alzarti…' - ha detto scherzando -. È stata una bellissima esperienza, io che facevo lo spiritoso sul ballo. I ballerini e le ballerine sono atleti pazzeschi”.