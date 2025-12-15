Baghdatis è sicuro: “Alcaraz vincerà più Slam di Sinner per un motivo…”

Per gli appassionati di tennis più giovani potrebbe essere un nome nuovo, mentre coloro che seguono questo sport da più tempo non possono non ricordarsi di Marcos Baghdatis , ex tennista cipriota. Ritiratosi nel 2019 - il suo ultimo match è stato a Wimbledon contro Matteo Berrettini - vanta un best ranking di numero 8 e una finale Slam, raggiunta all'Australian Open nel 2006. Raggiunto dai microfoni di Tennis365, Baghdatis ha detto la sua sul periodo che sta attraversando il tennis maschile, attualmente caratterizzato dal duopolio Sinner-Alcaraz : " Onestamente non vedo chi possa fermarli al momento, soprattutto negli Slam. Forse Zverev qualche volta, ma sarà dura ". C'è però un giovane che convince l'ex giocatore di Limassol: "Fonseca è l'unico che potrebbe inserirsi tra Jannik e Carlos e penso che lo farà".

Baghdatis: "Ecco perché Alcaraz vincerà più Slam di Sinner"

Baghdatis si è poi trovato a rispondere a quella che ormai è la domanda da un milione di dollari: chi vincerà più Slam tra Sinner e Alcaraz. "È una domanda davvero difficile, ma sceglierei Alcaraz. Il motivo? Ha più varietà nel suo gioco. C'è da dire che mentalmente è meno costante di Sinner e questo potrebbe ritorcersi contro di lui. Ma comunque andrei su Carlos". Infine, l'ex tennista cipriota ha fatto un paragone con la sua epoca, dominata dai Big Three: "A mio avviso la concorrenza che avevano loro era decisamente più forte. Penso ai vari Wawrinka, Tsonga e Ferrer. Credo che questa sia la grande differenza. Probabilmente l'unico modo per paragonare Sinner e Alcaraz a Roger, Rafa, Nole e Andy sarebbe proiettarli in quell'epoca".