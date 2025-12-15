La svolta dell'Atp contro il caldo estremo: arrivano due novità che cambiano tutto

Era solo questione di tempo, ma finalmente anche l'ATP ha deciso di prendere delle contromisure per contrastare il caldo estremo, che ha condizionato una serie di tornei nel 2025. I due esempi più eloquenti sono stati i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai e in entrambi i casi ci è andato di mezzo Jannik Sinner. Costretto a ritirarsi in finale contro Carlos Alcaraz in Ohio e poi al terzo turno contro Tallon Griekspoor in Cina, l'azzurro ha sofferto particolarmente l'umidità. Non è stato però il solo, al punto che numerosi giocatori hanno alzato la voce affinché i vertici del circuito ATP agissero per far sì che le partite non dovessero disputarsi in condizioni estreme. Una cosiddetta 'heat policy' era già in vigore nel circuito WTA e negli Slam, ma ora si è adeguato anche il tour.