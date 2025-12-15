La svolta dell'Atp contro il caldo estremo: arrivano due novità che cambiano tutto
Era solo questione di tempo, ma finalmente anche l'ATP ha deciso di prendere delle contromisure per contrastare il caldo estremo, che ha condizionato una serie di tornei nel 2025. I due esempi più eloquenti sono stati i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai e in entrambi i casi ci è andato di mezzo Jannik Sinner. Costretto a ritirarsi in finale contro Carlos Alcaraz in Ohio e poi al terzo turno contro Tallon Griekspoor in Cina, l'azzurro ha sofferto particolarmente l'umidità. Non è stato però il solo, al punto che numerosi giocatori hanno alzato la voce affinché i vertici del circuito ATP agissero per far sì che le partite non dovessero disputarsi in condizioni estreme. Una cosiddetta 'heat policy' era già in vigore nel circuito WTA e negli Slam, ma ora si è adeguato anche il tour.
Introdotte due novità importanti
La parola chiave è flessibilità. Qualora non dovessero esserci le condizioni per portare a termine i match, si procederà a una pausa. Ad esempio, quando la temperatura supererà i 32.2 gradi per un periodo di tempo superiore a 15 minuti, il gioco sarà interrotto su tutti i campi outdoor (ma si potranno comunque eventualmente portare a termine game o tie-break). Inoltre, a fine secondo set sarà consentita una pausa di 10 minuti per farsi una doccia, cambiarsi i vestiti e ovviamente idratarsi. A tal proposito, non sarà necessario che entrambi i giocatori siano d'accordo, bensì basterà che solo uno dei due la richieda. Sarà poi particolarmente sollecitato lo staff medico, chiamato ad assicurarsi che i giocatori siano correttamente idratati e nelle condizioni di salute ideali per proseguire la partita. Infine, sempre in caso di temperatura superiore ai 32 gradi, sarà obbligatorio chiudere il tetto - per le strutture che ne dispongono - e concludere in condizioni indoor un match iniziato all'aperto.