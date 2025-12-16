Atp Finals 2026, oltre centomila biglietti venduti
TORINO - Tutti vogliono vedere Jannik Sinner. La corsa al biglietto è già iniziata, e gli organizzatori stanno registrando un exploit clamoroso nelle vendite dei biglietti delle prossime Nitto Atp Finals 2026. La biglietteria, aperta al termine dell’edizione 2025 vinta da Jannik Sinner, sta registrando numeri da record con largo anticipo rispetto allo svolgimento del torneo: a oggi sono stati venduti oltre centomila biglietti (100.019) pari al 54% della totale disponibilità, un risultato eccellente che testimonia la risposta straordinaria del pubblico.
Nitto ATP Finals, un evento internazionale
Il confronto con il passato rafforza ulteriormente il valore del dato: alla stessa data del 2024, i biglietti venduti in più sono 19.537, con un incremento del 31,86% rispetto a due anni fa. Un balzo in avanti che evidenzia una crescita netta e costante della domanda. Numeri che raccontano un successo incredibile e che confermano le Nitto ATP Finals come uno dei grandi eventi sportivi internazionali, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di consolidare il legame con il territorio e con gli appassionati di tennis, italiani e stranieri.