Atp Finals 2026, oltre centomila biglietti venduti

TORINO - Tutti vogliono vedere Jannik Sinner. La corsa al biglietto è già iniziata, e gli organizzatori stanno registrando un exploit clamoroso nelle vendite dei biglietti delle prossime Nitto Atp Finals 2026 . La biglietteria, aperta al termine dell’edizione 2025 vinta da Jannik Sinner, sta registrando numeri da record con largo anticipo rispetto allo svolgimento del torneo: a oggi sono stati venduti oltre centomila biglietti (100.019) pari al 54% della totale disponibilità , un risultato eccellente che testimonia la risposta straordinaria del pubblico.

Nitto ATP Finals, un evento internazionale

Il confronto con il passato rafforza ulteriormente il valore del dato: alla stessa data del 2024, i biglietti venduti in più sono 19.537, con un incremento del 31,86% rispetto a due anni fa. Un balzo in avanti che evidenzia una crescita netta e costante della domanda. Numeri che raccontano un successo incredibile e che confermano le Nitto ATP Finals come uno dei grandi eventi sportivi internazionali, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di consolidare il legame con il territorio e con gli appassionati di tennis, italiani e stranieri.