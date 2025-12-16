Panatta e la frase a sorpresa su Fognini: "Ragazzi, per quanto mi riguarda...". Poi arriva la risposta

Un incontro dietro le quinte di Ballando con le stelle si è trasformata in un'occasione imperdibile per una piacevole chiacchierata. Protagonisti due leggende del tennis italiano come Fabio Fognini e Adriano Panatta . I due si sono ritrovati, uno come concorrente e l'altro come ospite speciale, prima della puntata di sabato scorso. Panatta, da sempre grande ammiratore del tennis mai banale e assolutamente geniale di Fognini, ha dedicato al ligure delle parole di enorme stima. Lo stesso ha fatto Fabio Fognini che con Panatta condivide un'amicizia sincera .

L'elogio di Panatta che sorprende Fognini

Panatta, campione del Roland Garros e della nazionale di Davis nel 1976, ha avuto parole di elogio assoluto nei confronti di Fognini: "Lo dico con onestà, per me Fabio è tra le prime cinque mani di tutti i tempi. Un talento assoluto. A Ballando ha imparato ad essere più disciplinato visto che in campo era bravissimo ma piuttosto sopra le righe. Diciamo che era anche un pochino bizzarro visto che capitava di vederlo dare di matto durante un match. Detto ciò, ha fatto la storia del tennis italiano, c'è poco da discutere", ha detto Panatta a un Fognini visibilmente emozionato.

La replica di Fognini a Panata: "Credimi, Adriano..."

L'ex tennista ligure gli ha risposto subito dopo: "Credimi Adriano, ho fatto un percorso bellissimo sia nel tennis che ora qui a Ballando. Mi sono divertito come un pazzo. Ho accettato di più le critiche qui che in campo, quello è sicuro. Il percorso che ho fatto con la racchetta è stato davvero bellissimo", ha detto Fognini che poi sulla pista di Ballando con le stelle è riuscito a raggiungere la finale, in programma sabato prossimo.