mercoledì 17 dicembre 2025
"Chi è il tennista italiano famoso?", l'incredibile gaffe in diretta tv diventa subito virale sui social

A Caduta Libera, il programma di Canale 5 condotto da Max Giusti, una domanda che riguardava Jannik Sinner ha messo in difficoltà il concorrente
1 min
Un'incredibile gaffe che ha già fatto il giro dei social. Nell'ultima puntata di Caduta Libera, il programma in onda su Canale 5 condotto da Max Giusti, un concorrente si è trovato in estrema difficoltà nel rispondere ad una domanda che riguardava il numero due del mondo e quattro volte vincitore Slam Jannik Sinner. "Il primo tennista italiano a trionfare a Wimbledon" è stata la domanda posta al concorrente, che non è però riuscito a dare la risposta esatta inventando nomi esilaranti come "Johnny Federer" o "Gianni Sinner" che sono già diventati virali.

La gaffe su Sinner virale sui social

La figuraccia del concorrente, impreparato nel rispondere ad una domanda sullo sportivo del momento, ha scatenato i commenti sulle varie piattaforme. "Questo concorrente è stato in ibernazione gli ultimi 10 anni ed è stato scongelato il giorno prima per partecipare a Caduta Libera, sennò non si spiega", ha scritto qualcuno, oppure "Imbarazzante ma dove vive questo su Marte?" mentre c'è anche chi ha scherzato "Considerata la stima che Max Giusti ha per Sinner avrà appeso il concorrente per il collo appena spente le telecamere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

