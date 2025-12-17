Alcaraz si separa da coach Ferrero: il post social dello spagnolo

A comunicare e a motivare la propria decisione è stato lo stesso Alcaraz con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: " È molto difficile per me scrivere questo post... - ha scritto lo spagnolo -. Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e mi hai accompagnato in questa incredibile avventura, dentro e fuori dal campo. Ho apprezzato moltissimo ogni singolo passo con te. Abbiamo raggiunto la vetta e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano dividersi, doveva essere proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato. Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi avete aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c'è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. È questo che custodirò gelosamente, il viaggio che abbiamo condiviso. Ora, per entrambi è un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Sempre costruendo insieme. Vi auguro il meglio per tutto ciò che verrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto quello che avevamo, che ci siamo offerti tutto a vicenda. Grazie di tutto, Juanki!".

La replica dell'allenatore: "Volevo continuare..."

Subito dopo l'annuncio di Alcaraz, sempre sui social, è arrivata la replica di Juan Carlos Ferrero: " Oggi è un giorno difficile - ha scritto su Instagram l'ormai ex coach dell'attuale numero uno del mondo -. Uno di quelli in cui è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. Abbiamo lavorato sodo, siamo cresciuti insieme e condiviso momenti indimenticabili. Dico grazie per il tempo, la fiducia, l'apprendimento e, soprattutto,, per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso. Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico. Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio e speranza per quello che verrà dopo. So che tutto quello che ho vissuto mi ha preparato ad essere migliore. Grazie Carlos per la fiducia, l'impegno e per avermi fatto sentire così speciale con il tuo modo di competere. Ti auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente. Ringrazio anche tutto il team per aver reso il mio lavoro più facile in tutti questi anni. Con voi ho imparato che il lavoro non è solo fatto di compiti o risultati, ma anche di persone che ti camminano accanto. Ognuno di voi mi ha lasciato un segno che non dimenticherò mai. Siamo stati una squadra incredibile nonostante le difficoltà, e sono sicuro che continuerete a raggiungere grandi successi. Mi sarebbe piaciuto continuare - ha sottolineato Ferrero, lasciando intendere in qualche modo che la decisione non è stata proprio condivisa -. Sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi. Grazie di cuore".