mercoledì 17 dicembre 2025
Rusedski bacchetta Alcaraz: "Carlos è bravo ma c'è una cosa che Sinner...."

L'ex numero uno britannico si è espresso con qualche dubbio sulla programmazione del numero uno al mondo
2 min
Con un annuncio a sorpresa, Carlos Alcaraz ha comunicato la rottura con il suo storico coach Juan Carlos Ferrero. Mentre stavano svolgendo insieme la preparazione alla prossima stagione, il numero uno al mondo e l'allenatore spagnolo hanno dunque deciso di interrompere i loro rapporti. La decisione, stando al comunicato di Ferrero, sembrerebbe essere maturata da parte di Alcaraz molto probabilmente a causa della programmazione dello spagnolo che è spesso stata oggetto di critica. Dubbi sui quali si è espresso anche l'ex numero 1 britannico Greg Rusedski.

Rusedski bacchetta Alcaraz

"Sinner ha rinunciato alle Finali di Coppa Davis con l’Italia e non sta giocando match di esibizione - ha detto Rusedski -, concentrandosi esclusivamente sulla preparazione per la nuova stagione. Jannik ha giocato l’esibizione in Arabia Saudita, che giocherebbero tutti, e l’ha anche vinta di nuovo. Non ha fatto nient’altro durante la pausa stagionale e ha rinunciato alla Coppa Davis. Al contrario, Alcaraz ha giocato a Tokyo e si è infortunato. Si è fatto male alle ATP Finals. Non ha giocato la Coppa Davis e poi è andato a un’esibizione. È giovane e può recuperare, ma penso che debba essere un po’ più intelligente nella gestione del suo calendario".

I nomi più cercati su Wikipedia nel 2025:c'è  SinnerAlcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero.

