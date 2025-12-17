L’ex tennista e la sua teoria molto particolare: “Sinner preferito dai tifosi rispetto ad Alcaraz per un motivo…”

ROMA - Tra i tanti riconoscimenti ottenuti da Jannik Sinner in questo anno solare che sta per concludersi, il premio " Fans' Favourite '" agli ATP Awards 2025 è certamente tra i più significativi. Il tennista italiano ha battuto la concorrenza del suo eterno rivale Carlos Alcaraz . L’ex tennista australiana Rennae Stubbs ha una propria teoria che ha portato al successo il tennista altoatesino.

Sinner, la teoria di Rennae Stubbs

"Ho una teoria - afferma l’ex tennista australiana su Sinner - la mia teoria è che il modo in cui ha gestito la sconfitta al Roland Garros lo abbia reso ancora più apprezzato a tanti tifosi. Credo che sia stato quello il momento decisivo. Il modo in cui ha affrontato quella sconfitta, poi è andato a vincere Wimbledon, e il modo in cui ha parlato della sua sconfitta a Parigi, della sua ammirazione per Carlos e di come lo renda un giocatore migliore, e persino il modo in cui ha parlato della sconfitta agli Us Open, dicendo cosa Carlos abbia fatto di diverso. Penso davvero che si sia conquistato il pubblico al Roland Garros, proprio come Amanda Anisimova a Wimbledon con la sua sconfitta".