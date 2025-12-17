Berrettini mostra l’importante novità nel look e chiede ai fan: “Una buona idea?”

Dopo aver chiuso il suo 2025 tennistico con il trionfo conquistato in Coppa Davis, Matteo Berrettini continua la sua preparazione invernale a Dubai in vista della prossima stagione, dove l'obiettivo sarà quello di giocare con più continuità e stare il più possibile alla larga dagli infortuni che hanno condizionato le ultime annate. Il romano nei giorni scorsi si è allenato con la giovane promessa del tennis azzurro Jacopo Vasamì, ma anche con Jannik Sinner. Per Matteo si prospetta anche una novità nel box, visto che negli Emirati si è allenato con l'ex numero 4 del mondo Thomas Enqvist.