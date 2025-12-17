Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Berrettini mostra l’importante novità nel look e chiede ai fan: “Una buona idea?”

Il tennista romano sta preparando la nuova stagione a Dubai e ha svolto anche alcune sessioni di allenamento insieme a Jannik Sinner
1 min
TagsMatteo Berrettini

Dopo aver chiuso il suo 2025 tennistico con il trionfo conquistato in Coppa DavisMatteo Berrettini continua la sua preparazione invernale a Dubai in vista della prossima stagione, dove l'obiettivo sarà quello di giocare con più continuità e stare il più possibile alla larga dagli infortuni che hanno condizionato le ultime annate. Il romano nei giorni scorsi si è allenato con la giovane promessa del tennis azzurro Jacopo Vasamì, ma anche con Jannik Sinner. Per Matteo si prospetta anche una novità nel box, visto che negli Emirati si è allenato con l'ex numero 4 del mondo Thomas Enqvist.

Cambio look per Berrettini

In attesa di rivederlo di nuovo in campo nel primo appuntamento del 2026 che sarà per lui il Kooyong Classic, il torneo di esibizione a in programma Melbourne dal 13 al 15 gennaio, Berrettini ha pubblicato sui suoi profili social un nuovo look. Il romano ha postato una storia Instagram che lo ritrae con un orecchino, lanciando un sondaggio ai propri fan: "È una buona idea?".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

