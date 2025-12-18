Dopo Sinner, un nuovo caso Clostebol nel tennis: un giocatore sospeso dall'Itia, ecco chi è
Un nuovo caso Clostebol nel mondo del tennis dopo quello che nella scorsa stagione ha portato alla sospensione per tre mesi di Jannik Sinner. Il guatemalteco di 23 anni Juan Sebastian Dominguez Collado e stato sospeso provvisoriamente dall’Itia ai senti del Programma antidoping, perché è stato trovato positivo al Clostebol. L'ITIA - si legge sul sito ufficiale - ha inviato al giocatore un avviso di pre-accusa per violazione delle norme antidoping il 19 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 2.1 del TADP (presenza di una sostanza proibita nel campione di un giocatore) e/o dell'articolo 2.2 (uso di una sostanza proibita senza una valida esenzione per uso terapeutico (TUE)). Jannik era riuscito subito a dimostrare da dove proveniva quella sostanza e in seguito a un accordo con la Wada il caso si è chiuso con una sospensione di tre mesi.
Collado, a quando risale il controllo
Juan Sebastian Dominguez Collado ha raggiunto quest'anno il suo best ranking: 1660 in classifica. Il controllo risale al 2 ottobre scorso, durante un torneo in Turchia: il campione, suddiviso in A e B, è risultato positivo a entrambi i test. La sospensione per il tennista è entrata in vigore a partire dal 19 novembre del 2025. Al momento Collado non ha presentato nessun ricorso. Durante la sospensione provvisoria, a Dominguez Collado è vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis autorizzato o organizzato dai membri dell'ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi associazione nazionale finché il processo disciplinare non sarà concluso.