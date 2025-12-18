Dopo Sinner, un nuovo caso Clostebol nel tennis: un giocatore sospeso dall'Itia, ecco chi è

Un nuovo caso Clostebol nel mondo del tennis dopo quello che nella scorsa stagione ha portato alla sospensione per tre mesi di Jannik Sinner. Il guatemalteco di 23 anni Juan Sebastian Dominguez Collado e stato sospeso provvisoriamente dall’Itia ai senti del Programma antidoping, perché è stato trovato positivo al Clostebol. L'ITIA - si legge sul sito ufficiale - ha inviato al giocatore un avviso di pre-accusa per violazione delle norme antidoping il 19 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 2.1 del TADP (presenza di una sostanza proibita nel campione di un giocatore) e/o dell'articolo 2.2 (uso di una sostanza proibita senza una valida esenzione per uso terapeutico (TUE)). Jannik era riuscito subito a dimostrare da dove proveniva quella sostanza e in seguito a un accordo con la Wada il caso si è chiuso con una sospensione di tre mesi.