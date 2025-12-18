Andy Roddick non ci sta: “Non è giusto, se nessuno riesce a battere Sinner e Alcaraz…”

WASHINGTON (STATI UNITI) - "Se si guarda il quadro generale, a livello macro, abbiamo due giocatori in top 10. Purtroppo, nel tennis maschile statunitense tutto viene ridotto a se vinci uno Slam oppure questa serie negativa continua. Questo fa perdere ogni sfumatura ". Sono le parole dell'ex tennista americano Andy Roddick . Nell’ultimo episodio del suo noto podcast, ' Served with Andy Roddick ', il vincitore degli Us Open 2003 ( ultimo giocatore Usa a trionfare in uno Slam a livello maschile per gli Stati Uniti ) ha preso le difese del gruppo di giocatori statunitensi formato, tra gli altri, da Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul e Frances Tiafoe .

Roddick: "Nessuno riesce a battere Sinner e Alcaraz"

"Ricordo un anno – e adoro Steve Johnson – in cui era lui il miglior americano testa di serie agli Us Open, davvero vogliamo far finta che quella situazione sia la stessa di oggi?", si chiede Roddick. "Con Taylor Fritz e Ben Shelton, Tommy Paul che ha saltato metà stagione ma è stato comunque top 20, e Frances Tiafoe e Learner Tien. C’è quantità, abbiamo copertura in termini di numeri. E comunque - conclude Andy - nessuno sta riuscendo a sfondare contro quei due, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, non è quindi solo un problema nostro".