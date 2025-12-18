Rune lancia la sfida ad Alcaraz e Sinner: "Sono pronto. Appeno tornerò..."

A due mesi esatti dall'infortunio di Stoccolma (il 18 ottobre si è rotto il tendine d'Achille nel corso della sfida con Humbert), Holger Rune lancia la sfida a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tennista danese sta provando a forzare i tempi di recupero, per tornare in campo in tempo per gli Us Open. "In questo momento sto svolgendo la riabilitazione a Doha, in Qatar. Ci sono davvero tante persone competenti che si stanno prendendo cura di me ogni giorno. Anche il mio team è molto coinvolto, quindi stiamo andando nella direzione giusta. Sono passate esattamente sette settimane dall’intervento chirurgico e stiamo procedendo più velocemente rispetto ai tempi che avevamo inizialmente previsto. È un buon segnale. Ci siamo posti degli obiettivi settimana per settimana. L'obiettivo era tornare a camminare, e ci sono già riuscito", ha detto ai microfoni di Sports Illustrated.