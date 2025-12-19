La frecciata dell’ex tennista ad Alcaraz dopo l’addio a Ferrero: “Non è pronto, non so se ha la forza mentale…”

Continua a far discutere l'improvvisa rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Dopo tanti anni di collaborazione il numero uno del mondo ha deciso di interrompere i rapporti con il suo storico coach, con il quale aveva anche iniziato la preparazione alla prossima stagione. "Ferrero ha ricevuto un nuovo contratto sabato con l'obbligo di firmarlo entro 48 ore. Nel documento erano presenti diverse clausole che l'allenatore valenciano riteneva inaccettabili. L'aspetto finanziario dell'accordo, che includeva una significativa riduzione dello stipendio, non ha rappresentato un problema rilevante" - è quanto scritto da Marca in un retroscena , ma i motivi restano ancora da chiarire.

L'opinione di Feliciano Lopez

Sulla fine della collaborazione tra Alcaraz e Ferrero si è espresso anche l'ex tennista spagnolo Feliciano Lopez. "Sarà difficile per Carlos trovare qualcuno che si adatti così bene al suo ambiente e al suo stile di vita, e che porti tutto ciò che Juan Carlos gli ha offerto. È troppo presto perché smetta di lavorare con qualcuno come lui. Credo che Ferrero sia stato la persona più importante della carriera di Alcaraz, assieme al padre. Hanno passato cose che succedono in tutte le relazioni tra allenatore e giocatore. Non so se Carlitos avrà la forza mentale di affrontare questa fase della carriera senza Ferrero".