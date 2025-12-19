Bublik e la polemica che coinvolge gli Australian Open: "Guardate qua, vi sembra possibile?"
Dopo aver vissuto la miglior stagione della sua carriera, conquistando i titoli di Halle, Gstaad, Kitzbuhel e Hangzhou, oltre al best ranking di numero 11 del mondo, Alexander Bublik prepara il 2026 con l'obiettivo di confermarsi ad altissimi livelli. Il tennista kazako sta svolgendo la preparazione invernale in vista dei prossimi Australian Open dove non si è mai spinto oltre il secondo turno raggiunto nel 2017, 2021 e 2022.
Bublik e la polemica sulle palline
Bublik non sembra gradire le palline che verranno utilizzate nel primo Slam della stagione, considerate di scarsa qualità e resistenza. Con tono ironico e pubblicando proprio le foto delle palline in un post su Instagram, il kazako ha infatti polemizzato: "Palline di alta qualità di un torneo del Grande Slam. Dopo cinque minuti di allenamento sullo slice".