Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bublik e la polemica che coinvolge gli Australian Open: "Guardate qua, vi sembra possibile?"

Il tennista kazako ha vissuto la miglior stagione della sua carriera conquistando quattro titoli e il best ranking di numero 11 del mondo
1 min
TagsAlexander Bublik

Dopo aver vissuto la miglior stagione della sua carriera, conquistando i titoli di Halle, Gstaad, Kitzbuhel e Hangzhou, oltre al best ranking di numero 11 del mondo, Alexander Bublik prepara il 2026 con l'obiettivo di confermarsi ad altissimi livelli. Il tennista kazako sta svolgendo la preparazione invernale in vista dei prossimi Australian Open dove non si è mai spinto oltre il secondo turno raggiunto nel 2017, 2021 e 2022.

Bublik e la polemica sulle palline

Bublik non sembra gradire le palline che verranno utilizzate nel primo Slam della stagione, considerate di scarsa qualità e resistenza. Con tono ironico e pubblicando proprio le foto delle palline in un post su Instagram, il kazako ha infatti polemizzato: "Palline di alta qualità di un torneo del Grande Slam. Dopo cinque minuti di allenamento sullo slice".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner parteciperà al "1 Point Slam"La frecciata dell’ex tennista ad Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS