Roddick e il dubbio atroce sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: "Certo, una cosa è davvero strana..."

Le parole nette di Roddick sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero

Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, è intervenuto a gamba tesa sulla questione durante una puntata del suo podcast. "La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero mi ha lasciato dei dubbi, il tempismo è a dir poco strano - ha detto Roddick -. Normalmente non si fa un cambiamento in questo periodo dell'anno, in particolare il 17 dicembre. Sarebbe stato più logico fermarsi a novembre, dopo le Finals a Torino, o addirittura prima, per mettere in piedi qualcosa di nuovo. Il fatto che sia accaduto ora non mi convince affatto. Se fossi stato Juan Carlos Ferrero, se me ne fossi andato dopo ciò che era stato realizzato non avrei mai detto: "Avrei voluto poter continuare". Perdonatemi ma è una dichiarazione netta e deliberata. Non vorrei creare storie dal nulla, ma se fossi stato al suo posto e non fossi stato molto contento, probabilmente avrei dichiarato qualcosa del genere e non quello che poi ha effettivamente detto".