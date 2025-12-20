Scandalo nel tennis: tre giocatori arrestati perché truffavano le partite per soldi

Le scommesse e le partite combinate continuano a scuotere il mondo del tennis. Solamente nell'ultima settimana sono arrivate due gravi squalifice da parte dell’ International Tennis Integrity Agency (ITIA), che nei giorni scorsi ha confermato che il tennista cinese Pang Renlong è stato sospeso per 12 anni e multato di 110.000 dollari dopo aver manipolato, o tentato di manipolare, 22 partite tra maggio e settembre 2024. Stesso destino, se non peggiore, per il francese Quentin Folliot che è stato squalificato per un periodo di 20 anni , multato di 70.000 dollari e costretto a rimborsare pagamenti illeciti per un totale di oltre 44.000 dollari dopo aver commesso 27 violazioni del Tennis Anti-Corruption Program.

Scommesse nel tennis, le rivelazioni

Come raccontato da RMC Sport, il giudice istruttore ha incriminato sette persone ma il caso si sta allargando con ulteriori arresti. L'indagine è partita due anni fa, durante il torneo internazionale di Rodez quando la polizia scoprì un flusso di scommesse insolito portando ad un totale di ben 45 partite sospette. L’ex tennista francese, Marine Partaud, ha rivelato il meccanismo che si cela dietro questo mondo: "So che una volta, durante un torneo in Romania, sono stata contattata da un tizio che mi ha detto: ‘Se perdi la prima partita ti do 1.000 euro in contanti all’uscita del match, dietro il club’. Ci ho pensato dopo e ho capito che non aveva senso. 1.000 euro, per quanto sia triste dirlo, è la cifra che avrei guadagnato vincendo l’intero torneo. Ho pensato che fosse una follia. Capisco che alcuni giocatori possano cedere alla tentazione, perché 1.000 euro sono una somma enorme". Stéphane Piallat, sovrintendente capo della polizia, ha chiarito: "Ci affidiamo agli informatori, alle informazioni che possiamo ottenere, alle denunce. Possiamo anche ottenere risultati sorprendenti. Analizziamo tutto questo e poi indaghiamo se c’è stato un atto di corruzione. Ci sono anche scommesse atipiche che ci permettono di sospettare la corruzione sportiva. Cerchiamo flussi finanziari, scambi telefonici, contatti tra corruttori e corrotti. Qualsiasi elemento che possa essere sfruttato per individuare i colpevoli".