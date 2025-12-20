Il regolamento del Million Dollar 1 Point Slam: il montepremi è pazzesco!

Dopo l'annuncio della partecipazione di Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Iga Swiatek e Coco Gauff, anche Jannik Sinner ha confermato la sua presenza al Million Dollar 1 Point Slam, che si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 prima dell'inizio degli Australian Open e che vedrà al via un totale di 48 partecipanti tra cui celebrità munite di wild card e dilettanti qualificati tramite i campionati locali.