sabato 20 dicembre 2025
Il regolamento del Million Dollar 1 Point Slam: il montepremi è pazzesco!

Il torneo vedrà al via 48 partecipanti tra cui cinque tennisti professionisti: Jannik Sinner, Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Coco Gauff
Dopo l'annuncio della partecipazione di Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Iga Swiatek e Coco Gauff, anche Jannik Sinner ha confermato la sua presenza al Million Dollar 1 Point Slam, che si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 prima dell'inizio degli Australian Open e che vedrà al via un totale di 48 partecipanti tra cui celebrità munite di wild card e dilettanti qualificati tramite i campionati locali. 

Million Dollar 1 Point Slam, l'incredibile montepremi

Il regolamento prevede che ogni match si deciderà con un unico, singolo punto, mentre il sorteggio del servizio avverrà nel modo con il gioco di "Carta, forbice, sasso". Chi vince la conta deciderà se servire o rispondere. Al vincitore del torneo spetterà un incredibile assegno da un milione di dollari. Inoltre, se a trionfare dovesse essere un giocatore amatoriale, Tennis Australia donerà un ulteriore milione di dollari all'Australian Tennis Foundation

