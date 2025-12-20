Alcaraz fa discutere: "Sinner non l'avrebbe mai fatto!". C'è di mezzo una scelta inaspettata
Il futuro sul box di Carlos Alcaraz resta un argomento di discussione apertissimo. Da pochi giorni il numero uno al mondo ha annunciato via social la fine del rapporto di collaborazione con il suo storico coach Juan Carlos Ferrero, che dal canto suo ha fatto sapere che sarebbe stato disposto a continuare ad affiancare lo spagnolo lasciando intendere che la decisione fosse totalmente stata presa dal 6 volte vincitore Slam. La notizia continua a tenere banco e secondo il giornalista Benoit Maylin, a differenza di quanto accaduto anni fa Jannik Sinner quando terminò la collaborazione con Riccardo Piatti per intraprendere quella con Simone Vagnozzi, la scelta di Alcaraz sia stata condizionata da altre persone.
"Ecco la differenza della scelta tra Sinner e Alcaraz"
"Li credevamo inseparabili, uniti per sempre - spiega Maylin -. Ma il denaro ha deciso diversamente perché è una questione di contratti, di soldi molto grossi. Nel 2025, Alcaraz ha guadagnato quasi 19 milioni di dollari nei tornei e i suoi contratti di sponsorizzazione sono stimati tra i 32 e i 35 milioni di dollari. Di conseguenza, la negoziazione è stata dura. E sembra che ci sia stato un profondo disaccordo tra le aspettative di Ferrero per il 2026 e l'agente di Carlos e papà Alcaraz. Il risultato è stato: adios Juan Carlos, e Carlos, lui, lì nel mucchio, vittima collaterale di queste discussioni contabili. Perché sì, Alcaraz è stato messo di fronte al fatto compiuto. Ed è proprio questo il problema. Come riuscirà a digerire l'assenza di colui che lo ha guidato e plasmato fin dalla sua adolescenza? Questo avrà un impatto sul suo gioco, sulla sua carriera? A titolo di confronto, anche Sinner si è separato dal suo primo allenatore dopo 7 anni, ma è stata una sua decisione, non quella del suo agente o di suo padre".