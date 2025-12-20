Alcaraz fa discutere: "Sinner non l'avrebbe mai fatto!". C'è di mezzo una scelta inaspettata

"Ecco la differenza della scelta tra Sinner e Alcaraz"

"Li credevamo inseparabili, uniti per sempre - spiega Maylin -. Ma il denaro ha deciso diversamente perché è una questione di contratti, di soldi molto grossi. Nel 2025, Alcaraz ha guadagnato quasi 19 milioni di dollari nei tornei e i suoi contratti di sponsorizzazione sono stimati tra i 32 e i 35 milioni di dollari. Di conseguenza, la negoziazione è stata dura. E sembra che ci sia stato un profondo disaccordo tra le aspettative di Ferrero per il 2026 e l'agente di Carlos e papà Alcaraz. Il risultato è stato: adios Juan Carlos, e Carlos, lui, lì nel mucchio, vittima collaterale di queste discussioni contabili. Perché sì, Alcaraz è stato messo di fronte al fatto compiuto. Ed è proprio questo il problema. Come riuscirà a digerire l'assenza di colui che lo ha guidato e plasmato fin dalla sua adolescenza? Questo avrà un impatto sul suo gioco, sulla sua carriera? A titolo di confronto, anche Sinner si è separato dal suo primo allenatore dopo 7 anni, ma è stata una sua decisione, non quella del suo agente o di suo padre".