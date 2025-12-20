Camila Giorgi risponde così su un clamoroso ritorno in campo: c'è un indizio. Poi annuncia la data del matrimonio 

Camila Giorgi potrebbe tornare in campo. L’annuncio clamoroso l’ha dato proprio la tennista italiana che si è ritirata a 34 anni nel maggio del 2024. “Secondo me il prossimo anno ti vedremo di nuovo in campo”, le ha scritto uno dei suoi followers su Instagram. “Forse hai ragione, mai dire mai”, ha risposto la ex numero 26 al mondo. Ad alimentare il sogno dei suoi fan anche le immagini del suo allenamento con la tennista greca Denisa Papamichail circolate in rete nei giorni scorsi. “Se torni a giocare il prossimo anno top 30 facile facile”, ha commentato un altro fan e lei ha risposto “Esagerato”, con una faccina sorridente. Però ha ammesso di giocare a tennis quasi ogni giorno. Camila Giorgi era comparsa anche a Torino, per le Nitto Atp Finals, dimostrando di essere ancora molto legata al mondo del tennis.