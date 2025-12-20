Corriere dello Sport.it
Tien-Blockx, finale Next Gen Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno il numero e il numero due del tabellone a contendersi il titolo nell'ultimo atto del torneo che si sta disputando a Jeddah
2 min
TagsLearner TienAlexander BlockxNext Gen Atp Finals

Saranno Learner Tien e Alexander Blockx a contendersi il titolo delle Next Gen ATP Finals, il torneo che vede la partecipazione dei migliori Under 21 della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor di Jeddah. Per il secondo anno consecutivo Tien, numero 28 del ranking Atp e prima testa di serie del tabellone, ha raggiunto l'ultimo atto dopo la sconfitta rimediata nel 2024 per mano di Joao Fonseca. In semifinale lo statunitense ha superato Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-2 4-1 4-3(3). Per Blockx è invece arrivata la vittoria contro Nicolai Budkov Kjaer per 4-3(4) 4-3(8) 4-2. 

Tien-Blockx, orario e quando si gioca

La sfida tra Tien e Blockx, valida per la finale delle Next Gen Atp Finals, è in programma domenica 21 dicembre a partire dalle ore 20:00.

I precedenti tra Tien e Blockx

Sono due i precedenti tra Tien e Blockx, entrambi risalenti al circuito junior nel 2023. Agli Australian Open il belga si impose in tre set, mentre al Roland Garros lo statunitense ebbe la meglio per il ritiro dell'avversario.

Next Gen Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $15,000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $154,000

VITTORIA PARTITA NEL GIRONE – $37,500

VITTORIA IN SEMIFINALE – $116,000

VITTORIA DEL TORNEO – $157,250

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $539,750

 

 

 

