Tien-Blockx, finale Next Gen Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Learner Tien e Alexander Blockx a contendersi il titolo delle Next Gen ATP Finals, il torneo che vede la partecipazione dei migliori Under 21 della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor di Jeddah. Per il secondo anno consecutivo Tien, numero 28 del ranking Atp e prima testa di serie del tabellone, ha raggiunto l'ultimo atto dopo la sconfitta rimediata nel 2024 per mano di Joao Fonseca. In semifinale lo statunitense ha superato Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-2 4-1 4-3(3). Per Blockx è invece arrivata la vittoria contro Nicolai Budkov Kjaer per 4-3(4) 4-3(8) 4-2.