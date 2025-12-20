Tien-Blockx, finale Next Gen Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno Learner Tien e Alexander Blockx a contendersi il titolo delle Next Gen ATP Finals, il torneo che vede la partecipazione dei migliori Under 21 della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor di Jeddah. Per il secondo anno consecutivo Tien, numero 28 del ranking Atp e prima testa di serie del tabellone, ha raggiunto l'ultimo atto dopo la sconfitta rimediata nel 2024 per mano di Joao Fonseca. In semifinale lo statunitense ha superato Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-2 4-1 4-3(3). Per Blockx è invece arrivata la vittoria contro Nicolai Budkov Kjaer per 4-3(4) 4-3(8) 4-2.
Tien-Blockx, orario e quando si gioca
La sfida tra Tien e Blockx, valida per la finale delle Next Gen Atp Finals, è in programma domenica 21 dicembre a partire dalle ore 20:00.
I precedenti tra Tien e Blockx
Sono due i precedenti tra Tien e Blockx, entrambi risalenti al circuito junior nel 2023. Agli Australian Open il belga si impose in tre set, mentre al Roland Garros lo statunitense ebbe la meglio per il ritiro dell'avversario.
Next Gen Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $15,000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $154,000
VITTORIA PARTITA NEL GIRONE – $37,500
VITTORIA IN SEMIFINALE – $116,000
VITTORIA DEL TORNEO – $157,250
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $539,750