domenica 21 dicembre 2025
2° Set12/21/2025, ore 5:10:
Learner Tien Ranking: 28
1
0
0
0
4
7
3
3
4
2
Alexander Blockx Ranking: 116

Next Gen Atp Finals diretta Tien-Blockx: segui la finale LIVE

Ultimo atto del torneo con partecipanti i migliori Under 21 della stagione: a sfidarsi saranno le prime due teste di serie, tutti gli aggiornamenti in tempo reale
5 min
Aggiorna

Ci siamo, il torneo che incorona le future stelle del tennis è arrivato al suo ultimo atto. Alle ore 18 a Jeddah, in Arabia Saudita, scatterà la finale delle Next Gen Atp Finals, il torneo con partecipanti i migliori Under 21 della stagione, che si sfidano sul veloce indoor. A contendersi il titolo saranno Learner Tien e Alexander Blockx: segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:34

Tien vince il primo set!

Ben cinque punti di fila da parte di Tien. Blockx ci prova ma il vantaggio dell'americano è troppo grande: Tien vince il primo set per 4-3 (3).

18:28

Tien reagisce: si va al tie-break!

Primo set senza break e sul punteggio di 3-3 si va subito al tie-break!

18:24

Blockx torna avanti: 2-3

Tiene la battuta Blockx e si assicura almeno il tie-break. Ora servizio a Tien per mandare avanti il primo set.

18:22

Lampo Tien: 2-2

Game lampo di Tien che ristabilisce la parità. In questo format unico e innovativo siamo vicini alla fine del primo set.

18:19

Blockx salva un break: 1-2

40-40, palla break per Tien visto che in questo format non si va ai vantaggi. Blockx però serve bene e cambia lato, sorprendendo l'americano.

18:15

Tien risponde: 1-1

Recupero da 0-30 e primo game per l'americano Tien: match molto veloce adesso, ritmo altissimo.

18:12

Blockx tiene il servizio: 0-1

Due ace e un grande game in servizio ad aprire per il belga Blockx.

18:11

Si parte: inizia il match tra Tien e Blockx

Blockx al servizio, Tien in risposta: si parte!

18:04

Tien e Blockx entrano in campo

Ecco i due sfidanti che fanno il loro ingresso tra gli applausi: tra poco si comincia!

18:02

Tien-Blockx, non ci sono precedenti

Nessun precedente tra Tien e Blockx: quella in questa finale sarà la loro prima sfida ufficiale a livello Atp.

17:50

Tien e Blockx in campo tra dieci minuti

Ci siamo: mancano solo 10 minuti alla finale delle Next Gen Atp Finals tra Tien e Blockx.

17:40

Next Gen Atp Finals, nuova chance per Tien dopo la sconfitta dello scorso anno

Per Learner Tien è la seconda finale consecutiva alle Next Gen Atp Finals. Nel 2024, però, fu sconfitto da Joao Fonseca in rimonta: per il ventenne, numero 28 del mondo, è una nuova chance di conquistare il trofeo.

17:30

Next Gen, a Jeddah si corona il miglior U21 della stagione

Mentre la stagione è ferma e i professionisti riprendono ad allenarsi in vista del prossimo anno, a Jeddah si incoronerà il miglior U21 della stagione, il giocatore da tenere d'occhio per il futuro del tennis.

17:22

Next Gen Atp Finals: a sfidarsi sono le prime due teste di serie

La finale si giocherà tra le due prime teste di serieLearner Tien (1) ha battuto il connazionale Nishesh Basavareddy in semifinale, mentre Alexander Blockx (2) ha superato Nicolai Budkov Kjaer.

17:15

Next Gen Atp Finals, un format unico: tutte le regole

Il torneo a Jeddah è l'occasione per il circuito Atp per sperimentare nuove regole. Si gioca al meglio dei tre set, ma si vince con quattro game invece dei consueti sei, con un tie-break tradizionale sul 3-3. Tempi ridotti per cambio campo e battute e inoltre non c'è il vantaggio: sul 40-40, il punto successivo si prende il game.

17:05

Next Gen Atp Finals: Tien sfida Blockx nella finale del torneo

Tra un'ora avrà inizio la finale tra Learner Tien e Alexander Blockx: segui tutto il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Jeddah - Arabia Saudita

 

