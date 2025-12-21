Next Gen Atp Finals diretta Tien-Blockx: segui la finale LIVE

Ci siamo, il torneo che incorona le future stelle del tennis è arrivato al suo ultimo atto. Alle ore 18 a Jeddah, in Arabia Saudita, scatterà la finale delle Next Gen Atp Finals , il torneo con partecipanti i migliori Under 21 della stagione, che si sfidano sul veloce indoor. A contendersi il titolo saranno Learner Tien e Alexander Blockx : segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:34

Tien vince il primo set!

Ben cinque punti di fila da parte di Tien. Blockx ci prova ma il vantaggio dell'americano è troppo grande: Tien vince il primo set per 4-3 (3).

18:28

Tien reagisce: si va al tie-break!

Primo set senza break e sul punteggio di 3-3 si va subito al tie-break!

18:24

Blockx torna avanti: 2-3

Tiene la battuta Blockx e si assicura almeno il tie-break. Ora servizio a Tien per mandare avanti il primo set.

18:22

Lampo Tien: 2-2

Game lampo di Tien che ristabilisce la parità. In questo format unico e innovativo siamo vicini alla fine del primo set.

18:19

Blockx salva un break: 1-2

40-40, palla break per Tien visto che in questo format non si va ai vantaggi. Blockx però serve bene e cambia lato, sorprendendo l'americano.

18:15

Tien risponde: 1-1

Recupero da 0-30 e primo game per l'americano Tien: match molto veloce adesso, ritmo altissimo.

18:12

Blockx tiene il servizio: 0-1

Due ace e un grande game in servizio ad aprire per il belga Blockx.

18:11

Si parte: inizia il match tra Tien e Blockx

Blockx al servizio, Tien in risposta: si parte!

18:04

Tien e Blockx entrano in campo

Ecco i due sfidanti che fanno il loro ingresso tra gli applausi: tra poco si comincia!

18:02

Tien-Blockx, non ci sono precedenti

Nessun precedente tra Tien e Blockx: quella in questa finale sarà la loro prima sfida ufficiale a livello Atp.

17:50

Tien e Blockx in campo tra dieci minuti

Ci siamo: mancano solo 10 minuti alla finale delle Next Gen Atp Finals tra Tien e Blockx.

17:40

Next Gen Atp Finals, nuova chance per Tien dopo la sconfitta dello scorso anno

Per Learner Tien è la seconda finale consecutiva alle Next Gen Atp Finals. Nel 2024, però, fu sconfitto da Joao Fonseca in rimonta: per il ventenne, numero 28 del mondo, è una nuova chance di conquistare il trofeo.

17:30

Next Gen, a Jeddah si corona il miglior U21 della stagione

Mentre la stagione è ferma e i professionisti riprendono ad allenarsi in vista del prossimo anno, a Jeddah si incoronerà il miglior U21 della stagione, il giocatore da tenere d'occhio per il futuro del tennis.

17:22

Next Gen Atp Finals: a sfidarsi sono le prime due teste di serie

La finale si giocherà tra le due prime teste di serie: Learner Tien (1) ha battuto il connazionale Nishesh Basavareddy in semifinale, mentre Alexander Blockx (2) ha superato Nicolai Budkov Kjaer.

17:15

Next Gen Atp Finals, un format unico: tutte le regole

Il torneo a Jeddah è l'occasione per il circuito Atp per sperimentare nuove regole. Si gioca al meglio dei tre set, ma si vince con quattro game invece dei consueti sei, con un tie-break tradizionale sul 3-3. Tempi ridotti per cambio campo e battute e inoltre non c'è il vantaggio: sul 40-40, il punto successivo si prende il game.

17:05

Next Gen Atp Finals: Tien sfida Blockx nella finale del torneo

Tra un'ora avrà inizio la finale tra Learner Tien e Alexander Blockx: segui tutto il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Jeddah - Arabia Saudita