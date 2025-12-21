Corriere dello Sport.it
Cobolli e la Coppa Davis: “Musetti e Sinner ci hanno aiutato a vincerla...”

Il tennista romano rivela il ruolo dei due colleghi durante la finale disputata a Bologna: "Abbiamo sfruttato i loro consigli, ci hanno dato una grossa mano"
ROMA - A distanza di qualche settimana, Flavio Cobolli torna a parlare del trionfo dell’Italia del tennis in Coppa Davis. Gli azzurri a Bologna hanno conquistato il trofeo per la quarta volta senza schierare in campo Sinner e Musetti, i due migliori tennisti azzurri del ranking mondiale. "Sinner e Musetti si sono fatti sentire lo stesso - ammette Cobolli in un’intervista rilasciata sul Nove - abbiamo avvertito il loro supporto, abbiamo sfruttato i loro consigli e ci hanno dato una grande mano. Giocare la Coppa Davis è stata un'emozione incredibile: quando ho tempo apro il telefono e riguardo i momenti della vittoria”.

