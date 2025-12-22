Corriere dello Sport.it
Danielle Collins e la foto dei piedi censurati come Coco Gauff: svelato il motivo sui social

La tennista statunitense si sta godendo le vacanze dopo aver concluso una stagione in cui i risultati hanno faticato ad arrivare
1 min
TagsDanielle Collins

Dopo aver consluso la sua stagione con la sconfitta rimediata al primo turno degli US Open per mano di Jaqueline Cristian, Danielle Collins si sta godendo le vacanze prima di tornare in campo nel 2026 con l'obiettivo di ritrovare quella continuità dei risultati che le è mancata nell'ultimo periodo. I suoi tifosi dovranno però attendere per rivederla in campo, perché la statunitense non è iscritta all'entry list degli Australian Open, torneo nel quale raggiunse la finale nel 2022 perdendo contro la beniamina di casa Ashleigh Barty

Collins e la foto dei piedi censurati

Nelle score ore Collins ha pubblicato su Instagram un selfie allo specchio insieme a due amiche, nella quale sono però stati censurati i piedi con un cuore bianco. "Niente foto dei piedi gratis", il commento della tennista statunitense mandando un messaggio diretto ai suoi ammiratori feticisti. Lo stesso era stato fatto qualche tempo dalla sua connazionale Coco Gauff.

