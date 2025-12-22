Danielle Collins e la foto dei piedi censurati come Coco Gauff: svelato il motivo sui social

Dopo aver consluso la sua stagione con la sconfitta rimediata al primo turno degli US Open per mano di Jaqueline Cristian, Danielle Collins si sta godendo le vacanze prima di tornare in campo nel 2026 con l'obiettivo di ritrovare quella continuità dei risultati che le è mancata nell'ultimo periodo. I suoi tifosi dovranno però attendere per rivederla in campo, perché la statunitense non è iscritta all'entry list degli Australian Open, torneo nel quale raggiunse la finale nel 2022 perdendo contro la beniamina di casa Ashleigh Barty.