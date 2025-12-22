Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Paolini, il regalo di Natale ai fan: l'azzurra mette in palio le sue racchette

La tennista toscana ha chiuso un'altra stagione da record confermandosi ad altissimi livelli sia in singolare che in doppio con Sara Eranni
2 min
TagsJasmine Paolini

Per Jasmine Paolini si è conclusa un'altra stagione da record. Dopo un 2024 da incorniciare, la tennista toscana è riuscita a confermarsi ad altissimi livelli guadagnando la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals sia in singolare che in doppio e conquistando ancora una volta il titolo in Billie Jean King Cup con la nazionale azzurra capitanata da Tathiana Garbin. Nel 2025 è arrivato anche il successo agli Internazionali Bnl d'Italia, mentre l'unico neo è stato rappresentato dalle prestazioni negli Slam, Roland GarrosWimbledon su tutti. Per l'azzurra la nuova stagione inizierà invece con la partecipazione in United Cup

Paolini, il regalo di Natale ai fan

Per ringraziarli per il sostegno durante tutto l'anno, Paolini ha lanciato una sfida mettendo in palio alcune sue racchette: "Grazie di cuore a tutti per l’incredibile supporto che mi avete offerto durante la stagione - ha scritto Jasmine su Instagram -. Stiamo arrivando alla fine di un altro anno e, anche se non è ancora del tutto concluso, voglio già dirvi quanto sono grata. Un enorme grazie alla mia famiglia, al team, agli sponsor e alla Federazione. Come piccolo segno di ringraziamento da parte mia verso tutti coloro che mi sostengono e mi seguono qui, metto in palio alcune racchette. Basta taggare un amico nei commenti e avrete entrambi la possibilità di vincere. Buon Natale e, si spera, ci vedremo da qualche parte nel 2026!". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

