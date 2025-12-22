Paolini, il regalo di Natale ai fan: l'azzurra mette in palio le sue racchette

Per Jasmine Paolini si è conclusa un'altra stagione da record. Dopo un 2024 da incorniciare, la tennista toscana è riuscita a confermarsi ad altissimi livelli guadagnando la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals sia in singolare che in doppio e conquistando ancora una volta il titolo in Billie Jean King Cup con la nazionale azzurra capitanata da Tathiana Garbin . Nel 2025 è arrivato anche il successo agli Internazionali Bnl d'Italia , mentre l'unico neo è stato rappresentato dalle prestazioni negli Slam, Roland Garros e Wimbledon su tutti. Per l'azzurra la nuova stagione inizierà invece con la partecipazione in United Cup .

Paolini, il regalo di Natale ai fan

Per ringraziarli per il sostegno durante tutto l'anno, Paolini ha lanciato una sfida mettendo in palio alcune sue racchette: "Grazie di cuore a tutti per l’incredibile supporto che mi avete offerto durante la stagione - ha scritto Jasmine su Instagram -. Stiamo arrivando alla fine di un altro anno e, anche se non è ancora del tutto concluso, voglio già dirvi quanto sono grata. Un enorme grazie alla mia famiglia, al team, agli sponsor e alla Federazione. Come piccolo segno di ringraziamento da parte mia verso tutti coloro che mi sostengono e mi seguono qui, metto in palio alcune racchette. Basta taggare un amico nei commenti e avrete entrambi la possibilità di vincere. Buon Natale e, si spera, ci vedremo da qualche parte nel 2026!".