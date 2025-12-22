La domanda su Billie Jean King a "Chi vuol essere milionario" scatena i social
Il tennis ancora protagonista in un quiz televisivo. Qualche giorno fa era toccato a Caduta Libera quando il concorrente aveva dovuto rispondere ad una domanda sulla recente vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner, mentre nella serata di domenica il tennis è stato citato a Chi vuol essere milionario, il programma in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella sua scalata al milione, al concorrente Federico è stato chiesto alla quarta domanda: "Houston, Texas, 1973. In quale disciplina sportiva un'atleta donna sconfisse un atleta uomo nella cosiddetta "Battaglia dei sessi?". Dopo un bel ragionamento il concorrente è riuscito ad arrivare alla risposta esatta e a continuare il suo percorso.
La battaglia dei sessi e la sfida Kyrgios-Sabalenka
La battaglia dei sessi che ebbe maggior risalto mediatico fu proprio quella disputata a Houston del 1973 che vide affrontarsi l'ormai 55enne Bobby Riggs, ritiratosi undici anni prima, e Billie Jean King, una delle tenniste più forti del periodo, che si impose con il punteggio di 6-4 6-3 6-3. Il 28 dicembre, a Dubai, si giocherà una nuova Battaglia dei Sessi, un match-esibizione che vedrà l'uno di fronte all'altro Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios.