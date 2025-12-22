Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La domanda su Billie Jean King a "Chi vuol essere milionario" scatena i social

Il tennis ancora protagonista in un quiz televisivo: la domanda sulla sfida tra Riggs e King a Houston nel 1973 fa il giro del web
1 min
TagsBattaglia dei sessibillie jean king

Il tennis ancora protagonista in un quiz televisivo. Qualche giorno fa era toccato a Caduta Libera quando il concorrente aveva dovuto rispondere ad una domanda sulla recente vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner, mentre nella serata di domenica il tennis è stato citato a Chi vuol essere milionario, il programma in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella sua scalata al milione, al concorrente Federico è stato chiesto alla quarta domanda: "Houston, Texas, 1973. In quale disciplina sportiva un'atleta donna sconfisse un atleta uomo nella cosiddetta "Battaglia dei sessi?". Dopo un bel ragionamento il concorrente è riuscito ad arrivare alla risposta esatta e a continuare il suo percorso.

La battaglia dei sessi e la sfida Kyrgios-Sabalenka

La battaglia dei sessi che ebbe maggior risalto mediatico fu proprio quella disputata a Houston del 1973 che vide affrontarsi l'ormai 55enne Bobby Riggs, ritiratosi undici anni prima, e Billie Jean King, una delle tenniste più forti del periodo, che si impose con il punteggio di 6-4 6-3 6-3. Il 28 dicembre, a Dubai, si giocherà una nuova Battaglia dei Sessi, un match-esibizione che vedrà l'uno di fronte all'altro Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Paolini, il regalo di Natale ai fanTien trionfa alle Next Gen Atp Finals

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS