Il tennis ancora protagonista in un quiz televisivo. Qualche giorno fa era toccato a Caduta Libera quando il concorrente aveva dovuto rispondere ad una domanda sulla recente vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner, mentre nella serata di domenica il tennis è stato citato a Chi vuol essere milionario, il programma in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella sua scalata al milione, al concorrente Federico è stato chiesto alla quarta domanda: "Houston, Texas, 1973. In quale disciplina sportiva un'atleta donna sconfisse un atleta uomo nella cosiddetta "Battaglia dei sessi?". Dopo un bel ragionamento il concorrente è riuscito ad arrivare alla risposta esatta e a continuare il suo percorso.