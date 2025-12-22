Federer e il bellissimo gesto a sorpresa, spedisce una lettera ai figli di Pietrangeli: svelato il contenuto

Nicola Pietrangeli e Roger Federer non si sono mai sfidati su un campo da tennis. D'altronde sono nati a quasi 50 anni di differenza e hanno caratterizzato due epoche differenti del tennis. Eppure sono accomunati dallo status di leggenda di questo sport perché hanno lasciato un segno indelebile. Non sorprende dunque che il campione svizzero, vincitore di 20 Slam e ritiratosi nel 2021, abbia voluto omaggiare la memoria di Pietrangeli, scomparso lo scorso 1° dicembre all'età di 92 anni. Lo ha fatto inviando un'email ai suoi figli, ma poi si è reso protagonista anche di un altro splendido gesto.