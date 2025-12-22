Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Federer e il bellissimo gesto a sorpresa, spedisce una lettera ai figli di Pietrangeli: svelato il contenuto

L'ex numero uno al mondo ha voluto omaggiare il leggendario tennista italiano - scomparso all'età di 92 anni - con un messaggio inviato ai familiari
2 min
TagsRoger FedererNICOLA PIETRANGELI

Nicola Pietrangeli e Roger Federer non si sono mai sfidati su un campo da tennis. D'altronde sono nati a quasi 50 anni di differenza e hanno caratterizzato due epoche differenti del tennis. Eppure sono accomunati dallo status di leggenda di questo sport perché hanno lasciato un segno indelebile. Non sorprende dunque che il campione svizzero, vincitore di 20 Slam e ritiratosi nel 2021, abbia voluto omaggiare la memoria di Pietrangeli, scomparso lo scorso 1° dicembre all'età di 92 anni. Lo ha fatto inviando un'email ai suoi figli, ma poi si è reso protagonista anche di un altro splendido gesto.

La lettera inviata da Federer

Presente al TC Parioli, Marco Pietrangeli - figlio di Nicola - ha svelato che dopo l'email ricevuta in seguito alla scomparsa del padre, nella mattinata di lunedì 22 dicembre è pervenuto un altro omaggio dalla Svizzera. Roger Federer ha infatti mandato alla famiglia di Pietrangeli una lettera. Ovviamente Marco Pietrangeli non l'ha letta integralmente poiché si tratta di un ricordo privato, tuttavia ne ha svelato il contenuto per grandi linee. "Roger parla di papà come di un simbolo e veicolo importante per il tennis italiano, ma non solo. Lo ricorda sempre con grande piacere, specialmente quando veniva e aveva modo di incontrarlo agli Internazionali d'Italia, a Roma" ha dichiarato.

