martedì 23 dicembre 2025
Mouratoglou mette in allarme Sinner e Alcaraz: "L'anno prossimo ci sarà un nuovo fenomeno"

L'allenatore francese non ha dubbi: "C'è un giocatore in ascesa, è il futuro del tennis". Ecco di chi si tratta
3 min
Patrick Mouratoglou non ha dubbi: sono due i giocatori da seguire con attenzione per il 2026. Il futuro è tutto dalla loro parte a partire dal circuito femminile. Secondo l'allenatore francese, Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini e le altre stelle del tennis femminile dovranno fare i conti con il talento della canadese Victoria Mboko: "Ha disputato una stagione incredibile ed era fuori dalla top 100. Quest’anno ha spaccato. Ha vinto un Wta 1000. Dopo ha vissuto dei momenti difficili perché improvvisamente la pressione è diventata altissima. È arrivata come una bomba nel mondo del tennis e nel Tour", sottolinea Mouratoglou in un video pubblicato sul proprio account Instagram. "Cosa mi colpisce di lei? La qualità del suo gioco, le sue doti fisiche, la sua personalità… ha davvero tutto il pacchetto ed è sicuramente il futuro del tennis. Sono super felice di vederla crescere così velocemente. Può fare grandi cose e diventare potenzialmente un'icona". E nel circuito maschile? Chi proverà a mettere i bastoni tra le ruote al duopolio Sinner-Alcaraz? Mouratoglou, anche su questo tema, ha le idee chiarissime.

Mouratoglou: "L'anno prossimo ci sarà un nuovo fenomeno"

L'allenatore francese non ha alcun dubbio: è il brasiliano Joao Fonseca il futuro del tennis mondiale, l'uomo giusto per contrastare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "Quest’anno è cresciuto esponenzialmente. Anche lui ha avuto alti e bassi. Ha sperimentato cosa significa provare una pressione incredibile. Potete immaginare quanto i fan brasiliani lo sostengano, il che è positivo, ma rappresenta anche molta responsabilità per un ragazzo così giovane. Se guardate il suo ranking - spiega ancora Mouratoglou - anno dopo anno sta esplodendo come una bomba. È il futuro del tennis maschile. Potenzialmente, nei prossimi anni potrà competere con Alcaraz e Sinner perché ha tutto ciò che serve per farlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

