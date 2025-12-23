Mouratoglou mette in allarme Sinner e Alcaraz: "L'anno prossimo ci sarà un nuovo fenomeno"

Patrick Mouratoglou non ha dubbi: sono due i giocatori da seguire con attenzione per il 2026. Il futuro è tutto dalla loro parte a partire dal circuito femminile. Secondo l'allenatore francese, Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini e le altre stelle del tennis femminile dovranno fare i conti con il talento della canadese Victoria Mboko: "Ha disputato una stagione incredibile ed era fuori dalla top 100. Quest’anno ha spaccato. Ha vinto un Wta 1000. Dopo ha vissuto dei momenti difficili perché improvvisamente la pressione è diventata altissima. È arrivata come una bomba nel mondo del tennis e nel Tour", sottolinea Mouratoglou in un video pubblicato sul proprio account Instagram. "Cosa mi colpisce di lei? La qualità del suo gioco, le sue doti fisiche, la sua personalità… ha davvero tutto il pacchetto ed è sicuramente il futuro del tennis. Sono super felice di vederla crescere così velocemente. Può fare grandi cose e diventare potenzialmente un'icona". E nel circuito maschile? Chi proverà a mettere i bastoni tra le ruote al duopolio Sinner-Alcaraz? Mouratoglou, anche su questo tema, ha le idee chiarissime.