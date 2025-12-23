Sport e Salute, l'assegnazione dei contributi: il calcio resta al primo posto, cresce ancora il tennis
Ci si avvicina alla fine dell'anno e il CdA di Sport e Salute assegna ufficialmente i contributi da distribuire agli organismi sportivi: per il 2026 saranno 344,4 i milioni di euro da distribuire alle varie federazioni. Il calcio trova conferma, seguito da nuoto e pallavolo, ma è il tennis a farsi largo.
Tennis boom, crescono nuoto, pallavolo e atletica
La Federcalcio conferma le cifre dell'anno passato, restando al primo posto con un contributo di poco superiore ai 35 milioni. Continua la scalata del tennis, con la FITP quarta federazione più pagata con oltre 16 mln (+2 mln rispetto al 2025, prendendo il massimale in questa tornata). Secondo e terzo posto rispettivamente per il nuoto (18.620.135 mln) e la pallavolo (17.864.540), entrambe in crescita, come l'atletica, con una cifra vicina ai 15 milioni. Nuovi contributi anche per vela, rugby, skate e surf.
Il dettaglio della nuova distribuzione dei contributiil calcio rimane al primo posto (35,258 mln con un incremento dello 0,06%), seguito sul podio da nuoto (18,620 mln - +10,57%) e volley (17,864 mln - +4,59%). E poi, in ordine, a completare la top ten, tennis e padel (16,130 mln - +15%), atletica (14,929 mln - +0.27%), sport invernali (12,568 mln - +0.16%), basket (10,400 mln - + 0,16%), scherma (10,150 mln - +0,22%), ginnastica (10,096 mln - +0,14%), ciclismo (9,675 mln - + 0,27%). Incrementi significativi anche per sport del ghiaccio (12esimo posto con +9,99%), seguito da vela e rugby, entrambe con un +15%, stesso incremento per l'equitazione (16esimo posto). Al 20esimo posto la Fisr con +12,17%, mentre "perdono", ma possono recuperare i fondi attraverso un percorso di orientamento gestionale, pentathlon e motonautica (-20%), badminton (-12,21%).
Il MaC premia chi investe di più nell'attività sportiva
Il Governo ha svolto la sua parte sugli investimenti infrastrutturali sportivi: le risorse, oggi pari a circa 1 miliardo di euro, raggiungeranno 1,25 miliardi nel 2027. A valorizzare questo approccio è MaC, il Modello algoritmico Contributi, la cui piattaforma digitale, oggettiva e trasparente, misura le performance del sistema e premia chi investe di più nell'attività sportiva.
I numeri ne confermano l'efficacia: l'Italia si propone a livello internazionale, con oltre 640 mila persone in più che praticano sport organizzato rispetto agli anni precedenti, grazie a un sistema che ha scelto di adottare modelli gestionali sostenibili, responsabili e pienamente allineati.
