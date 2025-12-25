Sinner e la vacanza sugli sci in Val Gardena: gli scatti con i tifosi sono virali 

Dal caldo torrido di Dubai al piacevole freddo di casa: Jannik Sinner non ha paura degli sbalzi termici , quello è sicuro. Il fuoriclasse del tennis mondiale che tutti ci invidiano ha deciso di trascorrere (come da tradizione) il Natale a casa, nella sua San Candido . Qualche giorno di riposo assieme alla propria famiglia per caricare ancora di più le batterie in vista della nuova stagione che sta per cominciare.

Il relax di Sinner tra le montagne di casa

Dopo aver faticato a Dubai insieme al suo staff per la prima parte della sua preparazione stagionale, l'altoatesino ha preso un volo per concedersi un po' di relax indossando i suoi amati sci. Tra le montagne di casa Jannik si è goduto le nevicate di questi giorni dimostrandosi come al solito gentile e disponibile con tutti gli sciatori a caccia di un selfie o di un semplice saluto. Sui social sono comparsi alcuni scatti che ritraggono Sinner sorridente e rilassato in tuta da sci e con un sorriso che racconta tutta la serenità di questi giorni di festa.