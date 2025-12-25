Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 25 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vavassori e la netta previsione su Sinner e Alcaraz: "Ragazzi, non so se succederà davvero ma..."

Il tennista azzurro sicuro: "Al momento non c'è un terzo incomodo da io ho un nome da giocarmi per il futuro prossimo"
2 min

Alcaraz e Sinner, Sinner e Alcaraz: un duopolio destinato a durare a lungo. Il divario di 6340 punti che attualmente separa il numero 3, Alexander Zverev, dal nostro fenomeno dice tutto. Non c'è, almeno nell'orizzonte immediato, nessun tennista in grado di frapporsi tra quei due caterpillar lì in cima alla classifica Atp.

La certezza di Vavassori su Sinner e Alcaraz

A pensarla così non sono solo gli addetti ai lavori e i tifosi ma anche chi a tennis ci gioca da anni con enormi soddisfazioni, come Andrea Vavassori. Il doppista azzurro vede tanti profili interessanti stagliarsi all'orizzonte ma ancora troppo acerbi per poter anche solo provare a contendere uno Slam a Carlos o Jannik. È quello che ha raccontato il rettangolo di gioco nelle ultime due stagioni, almeno. Alcaraz e Sinner si sono equamente divisi i tornei del Grande Slam mostrando una netta superiorità rispetto a tutto il resto dei tennisti in gara.

Le parole di Vavassori su Fonseca e Mensik

"Un terzo incomodo al momento è difficile prevederlo, almeno nell'immediato. Sinner e Alcaraz stanno giocando da tempo su livelli altissimi, quasi impensabili per i loro avversari. Magari c'è qualcuno in grado di inserirsi, ma un terzo incomodo vero e proprio al momento è difficile trovarlo", ha dichiarato Vavassori a Tennis Open. "Personalmente vedo molto bene Joao Fonseca, il brasiliano mi piace molto ma è ancora giovane ed è indietro rispetto a loro due. Sarà interessante vedere la sua stagione. Io, dopo averlo visto giocare due anni fa, avevo detto che sarebbe diventato top 30 nel 2025 e top 10 nel 2026. Finora ho indovinato la prima previsione, vedremo se sarò stato bravo anche sulla seconda. Poi c'è Jakub Mensik che gioca molto bene ma lo vedo ancora troppo poco costante per poter dare fastidio a quei due lì davanti", ha concluso Vavassori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS