Vavassori e la netta previsione su Sinner e Alcaraz: "Ragazzi, non so se succederà davvero ma..."

La certezza di Vavassori su Sinner e Alcaraz

A pensarla così non sono solo gli addetti ai lavori e i tifosi ma anche chi a tennis ci gioca da anni con enormi soddisfazioni, come Andrea Vavassori. Il doppista azzurro vede tanti profili interessanti stagliarsi all'orizzonte ma ancora troppo acerbi per poter anche solo provare a contendere uno Slam a Carlos o Jannik. È quello che ha raccontato il rettangolo di gioco nelle ultime due stagioni, almeno. Alcaraz e Sinner si sono equamente divisi i tornei del Grande Slam mostrando una netta superiorità rispetto a tutto il resto dei tennisti in gara.

Le parole di Vavassori su Fonseca e Mensik

"Un terzo incomodo al momento è difficile prevederlo, almeno nell'immediato. Sinner e Alcaraz stanno giocando da tempo su livelli altissimi, quasi impensabili per i loro avversari. Magari c'è qualcuno in grado di inserirsi, ma un terzo incomodo vero e proprio al momento è difficile trovarlo", ha dichiarato Vavassori a Tennis Open. "Personalmente vedo molto bene Joao Fonseca, il brasiliano mi piace molto ma è ancora giovane ed è indietro rispetto a loro due. Sarà interessante vedere la sua stagione. Io, dopo averlo visto giocare due anni fa, avevo detto che sarebbe diventato top 30 nel 2025 e top 10 nel 2026. Finora ho indovinato la prima previsione, vedremo se sarò stato bravo anche sulla seconda. Poi c'è Jakub Mensik che gioca molto bene ma lo vedo ancora troppo poco costante per poter dare fastidio a quei due lì davanti", ha concluso Vavassori.