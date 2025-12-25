Toni Nadal e la certezza su Alcaraz: "Il caos Ferrero? Spiegatemi una cosa, però..."

Una certezza, più che una supposizione. Toni Nadal ha le idee chiare riguardo l'inaspettata (e per certi versi clamorosa) rottura tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz . Una separazione che è apparsa ai più come un fulmine a ciel sereno, un addio che potrebbe avere delle pesanti ripercussioni sullo spagnolo, pronto a partire da numero uno del ranking ai nastri di partenza della prossima stagione al via in Australia. "Partiamo da un dato chiaro e inconfutabile: non si fa nulla senza l’approvazione di Carlos". Esordisce così lo zio di Rafael Nadal alla rivista Clay, smentendo di fatto i media spagnoli che hanno insistito (e tanto) sul fatto che Alcaraz non fosse il protagonista principale in questa decisione . "Cerchiamo di essere realisti, vi pare che il coach di Alcaraz va via e non è Carlos a deciderlo? Mi hanno detto che a Ferrero hanno presentato un contratto e che lui doveva rispondere entro 48 ore. Ecco, questo aspetto è un po' strano. Voglio dire, c'è stata una collaborazione di sette anni e adesso ti mottano tutta questa fretta per prendere una decisione così importante?", ha detto Nadal con un pizzico (eufemismo) di polemica.

Il pensiero di Toni Nadal sulla rottura tra Ferrero e Alcaraz (e il ruolo della famiglia del tennista)

"Quando Carlos e Ferrero hanno cominciato, uno aveva 15 anni e l’altro era un ex numero uno del mondo. Alcaraz doveva essere riconoscente", ha proseguito Toni Nadal. "Secondo me il fatto che Alcaraz sia diventato un atleta di livello mondiale abbia portato la sua famiglia ad essere più coinvolta nelle decisioni. Hanno voluto prendere il controllo di tutto: prima il coach poteva decidere dentro e fuori dal campo, ma poi suppongo che i genitori, la famiglia, lo stesso giocatore e tutti gli altri abbiano voluto essere coinvolti maggiormente, vista la posta in gioco. Volete la mia opinione? Le cose - ha concluso Nadal - vanno fatte in modo semplice. Alcaraz avrà espresso il suo pensiero visto che lui è il giocatore ed è lui che scende in campo, poi le cose sono andate a finire in un altro modo"