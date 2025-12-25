Caos in Spagna, Ferrero e l'accusa alla famiglia Alcaraz dopo la rottura: arriva la dura replica del papà di Carlos
Ad una settimana dall'annuncio della separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, restano ancora tanti dubbi sulle cause. Ieri, in una un'intervista a Marca, il tecnico ha ammesso di sentirsi "ferito" dal divorzio ma di provare anche "un senso di pace per aver fatto il suo dovere" e che "persone vicine a Carlos" pensavano fosse meglio separarsi.
La reazione del padre di Alcaraz alle parole di Ferrero
Un chiaro riferimento alla personalità più influente nella vita del 22enne n.1 del tennis mondiale. Il padre, Carlos Alcaraz Gonzalez, il quale in un'intervista alla Efe, si è limitato a dire che "ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa", sulla questione, rifiutando di rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito.