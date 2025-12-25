Caos in Spagna, Ferrero e l'accusa alla famiglia Alcaraz dopo la rottura: arriva la dura replica del papà di Carlos

Ad una settimana dall'annuncio della separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, restano ancora tanti dubbi sulle cause. Ieri, in una un'intervista a Marca, il tecnico ha ammesso di sentirsi "ferito" dal divorzio ma di provare anche "un senso di pace per aver fatto il suo dovere" e che "persone vicine a Carlos" pensavano fosse meglio separarsi.