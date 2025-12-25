Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 25 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Caos in Spagna, Ferrero e l'accusa alla famiglia Alcaraz dopo la rottura: arriva la dura replica del papà di Carlos

Il padre del numero uno al mondo: "Ognuno è libero di pensare come crede". Poi non aggiunge altra benzina sul fuoco ma il caso resta aperto
1 min

Ad una settimana dall'annuncio della separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, restano ancora tanti dubbi sulle cause. Ieri, in una un'intervista a Marca, il tecnico ha ammesso di sentirsi "ferito" dal divorzio ma di provare anche "un senso di pace per aver fatto il suo dovere" e che "persone vicine a Carlos" pensavano fosse meglio separarsi.

La reazione del padre di Alcaraz alle parole di Ferrero

Un chiaro riferimento alla personalità più influente nella vita del 22enne n.1 del tennis mondiale. Il padre, Carlos Alcaraz Gonzalez, il quale in un'intervista alla Efe, si è limitato a dire che "ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa", sulla questione, rifiutando di rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS