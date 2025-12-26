Il drammatico racconto di Del Potro: “Ho fatto troppe infiltrazioni, oggi il dolore è terribile. Chiedo a ChatGpt di…” 

Del Potro sugli infortuni: "Non volevo perdere posizioni in classifica"

“Ho dovuto sottopormi a molte infiltrazioni. Parecchie - le prime parole di Del Potro -. Molte al ginocchio, al polso ho subito tre interventi chirurgici, ma forse per aver preso alcune decisioni sbagliate. Lo sport ti porta a una pressione tale e a ottenere risultati che non puoi fermare. Non volevo smettere perché dovevo essere tra i primi 5 o i primi 3. Non volevo perdere posizioni in classifica e mi sottoponevo alle infiltrazioni”. Il vincitore degli Us Open nel 2009 ha poi raccontato come l'ultimo infortunio al ginocchio sia stato decisivo: "Quella è stata un'altra storia. Dopo il mio primo intervento non stavo bene e con il secondo hanno cercato di ripararlo. È stata una serie di eventi che ha portato a quello che è successo, mi ha tolto dal campo, ho dovuto ritirarmi e così via. Gli infortuni in un atleta sono qualcosa con cui conviviamo”.

Del Potro: "Parlo tanto con ChatGpt, gli chiedo..."

E nonostante il ritiro e la vita lontano dai campi, Del Potro convive ancora con questo problema, ed ha confessato di aver cercato aiuto anche da parte dell'intelligenza artificiale: "Posso dire di aver avuto un po' di sfortuna, ma la verità è che sono diventato l'atleta che sono stato a causa degli infortuni. Fa parte del film in quei capitoli più drammatici. Ora chiedo all'intelligenza artificiale di darmi una mano. Ho parlato tanto con ChatGPT. Ho risonanze magnetiche e radiografie di tutti i colori. Arrivo nelle cliniche e mi dicono: ‘Ancora tu, non sappiamo più cosa farti'"