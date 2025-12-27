Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Australian Open, Draper annuncia il forfait: "Sarebbe un grave errore..."© Getty Images

Australian Open, Draper annuncia il forfait: "Sarebbe un grave errore..."

Il tennista, numero uno britannico, non prenderà parte al primo torneo del Grande Slam
2 min

Jack Draper annuncia il forfait agli Australian Open. Il numero 10 della classifica Atp non prenderà parte al primo torneo del Grande Slam, a causa di un problema fisico. Draper sta cercando di recuperare da una contusione ossea al braccio sinistro. "Purtroppo, io e il mio team abbiamo deciso di non partire per l'Australia quest'anno - ha confermato il tennista britannico in un video pubblicato sui social - è davvero una decisione difficile essendo l'Australian Open uno dei quattro tornei più importanti del nostro sport".

Draper, niente Australian Open, il messaggio ai tifosi

Draper sta provando a rientrare in campo, ma al momento non si sente ancora pronto: "Soffro per questo infortunio da molto tempo, sono nelle fasi finali del percorso recupero e tornare in campo così presto in partite al meglio dei cinque set non mi sembra la scelta più intelligente per me e per il mio tennis. Ho già affrontato un bel po' di contrattempi finora, ma questo è stato di gran lunga il più difficile, impegnativo e complesso che abbia mai avuto". Nonostante l'infortunio, Draper guarda con ottimismo al 2026:"Tutto questo sembra rendermi sempre più resiliente, più affamato e mi fa desiderare ancora di più di diventare il giocatore che voglio essere. Non vedo l'ora di tornare in campo nel 2026 e competere di nuovo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

