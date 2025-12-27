Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz e le nuove frasi a sorpresa di Ferrero: in Spagna non si parla d'altro

Il coach spagnolo ha aggiunto qualche dettaglio in più sui motivi della fine della collaborazione con il numero uno al mondo
2 min
TagsCarlos Alcarazjuan carlos ferrero

Juan Carlos Ferrero continua a rivelare retroscena dopo la rottura con Carlos Alcaraz. Il coach spagnolo ha aggiunto qualche dettaglio in più sui motivi della fine della collaborazione con il numero uno al mondo nell'intervista rilasciata a Radio Nacional Espanola. "Mi hanno inviato il nuovo contratto - ha spiegato Ferrero -, non ero d'accordo con certe cose, gliel'ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Non c'erano molte clausole a mio favore nel contratto precedente. Sono fedele ai miei valori e c'erano alcune cose che non potevo accettare per via di quello che sono, e ne sono soddisfatto. Siamo tutti diversi e quando succede bisogna accettarlo. Quando siamo tornati da Bologna, non mi aspettavo niente del genere, visti i risultati che abbiamo ottenuto. Non abbiamo avuto una sola discussione in tutto l'anno, né con lui né con chi gli stava intorno".

Ferrero sul rapporto con Alcaraz

Il coach spagnolo ha anche aggiunto: "Carlos e io non abbiamo parlato, lo contatterò più tardi per assicurarmi che tutto vada bene. Credo che abbia bisogno di calmarsi per potersi concentrare sull'allenamento e per far sì che le cose si sistemino. Voglio che il nostro rapporto rimanga lo stesso. È vero che all'inizio bisogna adattarsi al fatto che uno dei tuoi amici più cari rimanga in squadra. Ci vorrà un po' di tempo, ma da quel momento in poi andrà tutto bene. Samuel ha abbastanza esperienza per allenare Carlos da solo. Dopo sette lunghi anni, voglio un po' di riposo per ritrovare la motivazione e l'entusiasmo per un nuovo progetto che si presenta. Ora voglio godermi la mia famiglia".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Australian Open, Draper annuncia il forfaitIl triste Natale di Paula Badosa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS