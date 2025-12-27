Alcaraz e le nuove frasi a sorpresa di Ferrero: in Spagna non si parla d'altro
Juan Carlos Ferrero continua a rivelare retroscena dopo la rottura con Carlos Alcaraz. Il coach spagnolo ha aggiunto qualche dettaglio in più sui motivi della fine della collaborazione con il numero uno al mondo nell'intervista rilasciata a Radio Nacional Espanola. "Mi hanno inviato il nuovo contratto - ha spiegato Ferrero -, non ero d'accordo con certe cose, gliel'ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Non c'erano molte clausole a mio favore nel contratto precedente. Sono fedele ai miei valori e c'erano alcune cose che non potevo accettare per via di quello che sono, e ne sono soddisfatto. Siamo tutti diversi e quando succede bisogna accettarlo. Quando siamo tornati da Bologna, non mi aspettavo niente del genere, visti i risultati che abbiamo ottenuto. Non abbiamo avuto una sola discussione in tutto l'anno, né con lui né con chi gli stava intorno".
Ferrero sul rapporto con Alcaraz
Il coach spagnolo ha anche aggiunto: "Carlos e io non abbiamo parlato, lo contatterò più tardi per assicurarmi che tutto vada bene. Credo che abbia bisogno di calmarsi per potersi concentrare sull'allenamento e per far sì che le cose si sistemino. Voglio che il nostro rapporto rimanga lo stesso. È vero che all'inizio bisogna adattarsi al fatto che uno dei tuoi amici più cari rimanga in squadra. Ci vorrà un po' di tempo, ma da quel momento in poi andrà tutto bene. Samuel ha abbastanza esperienza per allenare Carlos da solo. Dopo sette lunghi anni, voglio un po' di riposo per ritrovare la motivazione e l'entusiasmo per un nuovo progetto che si presenta. Ora voglio godermi la mia famiglia".