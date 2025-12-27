Jasmine Paolini e la caccia al milione di dollari: anche lei sfida Sinner e Alcaraz
Continua a prendere forma il Million Dollar 1 Point Slam, l’evento organizzato in Australia il 14 gennaio che metterà in palio 1 milione di dollari con sfide che verranno decise da un singolo punto e che vedrà al via sia giocatori professionisti che amatoriali. Dopo che nelle scorse settimane era stata confermata la presenza, tra gli altri, di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios tra gli uomini e quella di Qinwen Zheng, Naomi Osaka e Coco Gauff ci sarà al via anche la numero uno d'Italia Jasmine Paolini.
Million Dollar 1 Point Slam, gli altri giocatori al via
In totale saranno 48 i giocatori al via nell'esibizione, divisi in 24 giocatori professionisti, 16 amatori e otto wildcard che saranno assegnate molto probabilmente a personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli altri giocatori al via anche Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Iga Swiatek e altri giocatori saranno annunciati nei prossimi giorni.