Jasmine Paolini e la caccia al milione di dollari: anche lei sfida Sinner e Alcaraz

Continua a prendere forma il Million Dollar 1 Point Slam, l’evento organizzato in Australia il 14 gennaio che metterà in palio 1 milione di dollari con sfide che verranno decise da un singolo punto e che vedrà al via sia giocatori professionisti che amatoriali. Dopo che nelle scorse settimane era stata confermata la presenza, tra gli altri, di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios tra gli uomini e quella di Qinwen Zheng, Naomi Osaka e Coco Gauff ci sarà al via anche la numero uno d'Italia Jasmine Paolini.