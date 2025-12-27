Panatta e la battuta di Bertolucci su Sinner a Parigi: "Non vedo l'ora che vince così..."

Anche nel 2025, nonostante la sospensione di tre mesi ad inizio anno per il caso doping, Jannik Sinner è riuscito a confermarsi sugli stessi livelli del 2024 conquistando due titoli del Grande Slam e una serie di risultati che lo hanno portato a chiudere l'anno al numero due del mondo, alle spalle solamente di Carlos Alcaraz . Il campione azzurro ha trionfato per la seconda volta consecutiva agli Australian Open ed è poi diventato il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon . L'unico neo di una stagione da record può essere rappresentata dalla finale persa al Roland Garros avendo tre match point consecutivi a disposizione contro Alcaraz, che si è poi imposto al super tie-break del quinto set.

Panatta-Bertolucci e la battuta su Sinner

Quella vittoria a Parigi avrebbe portato Sinner a diventare il primo italiano nella storia a trionfare al Roland Garros dal 1976, quando a conquistare lo Slam francese fu Adriano Panatta, ultumo azzurro a riuscirci. Un argomento sul quale hanno scherzato anche lo stesso Panatta e Paolo Bertolucci, ex compagni di doppio e grandi amici. Per gelosia, Bertolucci ha infatti confessato: "Spero che Sinner vinca Parigi. Ce la stanno menando da 50 anni co ′sto Panatta ultimo finalista!. Embè, sembra chissà che cacchio hai fatto, con quella chiavica di fisico!". E chissà che con questo spirito proprio il 2026 non possa essere l'anno giusto per Sinner per interrompere questo digiuno.