Sinner imitato da Kevin Spacey: le immagini sbarcano già in America
Immagina di lavorare in un minimarket di Roma, tra scaffali di snack e casse che non smettono mai di suonare, e di avere come amico immaginario Kevin Spacey. Non un amico qualsiasi, ma una star internazionale che ti compare accanto per dispensare consigli di carriera, cantare, ballare e – perché no – trasformarsi improvvisamente in Jannik Sinner, racchetta alla mano, pronto a servire. È questa l’idea surreale e dichiaratamente metatelevisiva di Minimarket, la serie comica italiana i cui primi episodi sono disponibili da venerdì 26 dicembre su RaiPlay. Un progetto che ha fatto parlare di sé fin dall’annuncio, perché segna la prima apparizione televisiva di Spacey dopo il suo allontanamento da House of Cards nel 2017, in seguito alle accuse di molestie sessuali mosse contro di lui da alcuni uomini.
Kevin Spacey fa Jannik Sinner
In Minimarket, Spacey interpreta se stesso, ma in una versione immaginaria: è una proiezione della fantasia del protagonista Manlio Viganò, interpretato da Filippo Laganà. Manlio lavora in un piccolo minimarket romano, di proprietà di un uomo srilankese, e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. È qui che entra in scena Spacey: solo Manlio può vederlo, sentirlo e dialogare con lui. Tra uno scaffale e l’altro, l’attore americano diventa una sorta di mentore eccentrico, che incoraggia, provoca e accompagna il protagonista nei suoi slanci artistici, trasformando la quotidianità più banale in un piccolo palcoscenico. Una delle scene più commentate è quella in cui Spacey si trasforma in un tennista: con la racchetta in mano annuncia solennemente “Jannik Sinner è pronto a servire”, fondendo l’icona del cinema internazionale con quella del campione sportivo italiano del momento. Un momento che riassume bene il tono della serie: assurdo, pop, consapevole e sopra le righe.