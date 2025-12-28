Sinner imitato da Kevin Spacey: le immagini sbarcano già in America

Immagina di lavorare in un minimarket di Roma, tra scaffali di snack e casse che non smettono mai di suonare, e di avere come amico immaginario Kevin Spacey. Non un amico qualsiasi, ma una star internazionale che ti compare accanto per dispensare consigli di carriera, cantare, ballare e – perché no – trasformarsi improvvisamente in Jannik Sinner, racchetta alla mano, pronto a servire. È questa l’idea surreale e dichiaratamente metatelevisiva di Minimarket, la serie comica italiana i cui primi episodi sono disponibili da venerdì 26 dicembre su RaiPlay. Un progetto che ha fatto parlare di sé fin dall’annuncio, perché segna la prima apparizione televisiva di Spacey dopo il suo allontanamento da House of Cards nel 2017, in seguito alle accuse di molestie sessuali mosse contro di lui da alcuni uomini.