Sabalenka-Kyrgios, la "Battaglia dei sessi": orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È tutto pronto per la tanto attesa sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios . Una "Battaglia dei sessi" 2.0 a 52 anni di distanza dallo storico match che andò in scena a Houston tra Billie Jean King , in quel periodo numero 2 della classifica femminile, e Bobby Riggs , ex numero uno del ranking maschile che si era ritirato però 11 anni prima dove a conquistare il successo fu la King con il punteggio di 6-4 6-3 6-3.

Sabalenka-Kyrgios, orario e quando si gioca

La sfida tra Sabalenka e Kyrgios è in programma oggi, domenica 28 dicembre, a Dubai a partire dalle ore 17:00 italiane.

Le regole del match

La partita si giocherà al meglio dei tre set. Ogni giocatore avrà a disposizione un solo servizio e la metà campo di Sabalenka bielorussa sarà più piccola del 9% rispetto a quella di Kyrgios. In caso di terzo set sarà disputato un tie-break a dieci punti.

Dove vedere Sabalenka-Kyrgios

La sfida tra Kyrgios e Sabalenka sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro su Supertennis.