Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka-Kyrgios, la "Battaglia dei sessi": orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A 52 anni dallo storico match di Houston tra Bobby Riggs e Billie Jean King un uomo e una donna tornano a sfidarsi sul campo da tennis
1 min
TagsAryna SabalenkaNick KyrgiosBattaglia dei sessi

È tutto pronto per la tanto attesa sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Una "Battaglia dei sessi" 2.0 a 52 anni di distanza dallo storico match che andò in scena a Houston tra Billie Jean King, in quel periodo numero 2 della classifica femminile, e Bobby Riggs, ex numero uno del ranking maschile che si era ritirato però 11 anni prima dove a conquistare il successo fu la King con il punteggio di 6-4 6-3 6-3.

Sabalenka-Kyrgios, orario e quando si gioca

La sfida tra Sabalenka e Kyrgios è in programma oggi, domenica 28 dicembre, a Dubai a partire dalle ore 17:00 italiane. 

Le regole del match

 

La partita si giocherà al meglio dei tre set. Ogni giocatore avrà a disposizione un solo servizio e la metà campo di Sabalenka bielorussa sarà più piccola del 9% rispetto a quella di Kyrgios. In caso di terzo set sarà disputato un tie-break a dieci punti.

Dove vedere Sabalenka-Kyrgios

La sfida tra Kyrgios e Sabalenka sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro su Supertennis.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner imitato da Kevin SpaceyAlcaraz e le nuove frasi a sorpresa di Ferrero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS