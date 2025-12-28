Perché il campo di Sabalenka è più corto di quello di Kyrgios? Ecco la spiegazione

Alla Coca Cola Arena di Dubai va in scena la quarta edizione della " Battaglia dei sessi ". A 52 anni di distanza dalla storica sfida andata in scena a Houston che vide Billie Jean King imporsi su Bobby Riggs , si sfidano Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios . L'attuale numero uno del mondo contro l'australiano, che occupa al momento la posizione numero 671 della classifica mondiale maschile. La partita si svolge con un regolamento speciale: un solo servizio per entrambi i giocatori, con il campo della bielorussa più piccolo del 9% rispetto a quello del suo avversario e con un super tie-break a decidere l'eventuale terzo set.

Battaglia dei sessi, Sabalenka gioca su campo più piccolo

La Battaglia dei sessi tra Sabalenka e Kyrgios si gioca con regole speciali per diminuire alcune disparità a livello fisico tra i due giocatori. Come ha spiegato l’organizzatore dell’evento, Stuart Duguid (agente di entrambi i giocatori), il campo di Kyrgios è di dimensioni regolamentari, mentre la parte di campo della Sabalenka ha dimensioni leggermente ridotte: 10,82 metri di lunghezza invece di 11,88, e 7,5 metri di larghezza contro gli 8,23 abituali per una differenza del 9% sulla dimensione totale.